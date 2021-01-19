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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846619Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009846619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    424/2020

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 07:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_1_Протокол___3_1_от_26.01.2021_Омск.pdf

    0_Перечень_внесенных_изменений___1.doc

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 11:00 GMT +319.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846619Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 17:0019.02.2021 17:0019.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846619Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 17:0019.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846619Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    1 540 548,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена договора сформирована с учетом транспортных расходов до склада заказчика в городе Омске, погрузочно-разгрузочных работ, стоимости тары, упаковки, маркировки, налогов, сборов, пошлин, прочих расходов, необходимых для исполнения данного договора в полном объеме.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840920/name/60192f33809fa1.53672265

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "набор реагентов для определения ХПК, 1000-10000 мг/л, 25 тестов n/v, со штрихкодом с закручив. пробкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "набор реагентов для определения ХПК, 150-1000 мг/л, 25 тестов n/v, со штрихкодом с закручив. пробкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Батарейка солевая 6F22 9В"

    Кол-во: 48

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная АА, 1.5В"

    Кол-во: 128

    "Позиция 5"

    "Батарейка щелочная ААА, 1.5В"

    Кол-во: 110

    "Позиция 6"

    "Бумага фильтровальная лабораторная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Ерш баночный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Ерш бутылочный"

    Кол-во: 26

    "Позиция 9"

    "Ёрш пробирочный"

    Кол-во: 32

    "Позиция 10"

    "Индикаторная бумага для измерения рН 5,4-7,8 водных сред"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Индикаторная бумага для измерения рН 6,5-10,0 водных сред"

    Кол-во: 17

    "Позиция 12"

    "Индикаторная бумага универсальная для измерения рН 0-12 водных сред"

    Кол-во: 21

    "Позиция 13"

    "Картридж механической очистки воды К 100"

    Кол-во: 48

    "Позиция 14"

    "Картридж механической очистки воды К 110"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Картридж сменный для прибора Водолей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Колонка капиллярная DB-624, длина 60м, диаметр 0,32мм, фаза 1,8 мкм для выполнения анализов галогенорг. соединений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Колонка капиллярная DB-FFAP, длина 30м, диаметр 0,32мм, фаза 0,5 мкм для выполнения анализов фенола по МИ ПНДФ 14.1:2:4.225-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Колонка капиллярная DB-WAX, длина 30м, диаметр 0,53мм, фаза 1,00 мкм для выполнения анализов метанола по МИ ПНДФ 14.1:2:4.201-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Колпачок сменный чувствительный для датчика LDO InlelliCAL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Комплект микрошприцев вместимостью 1 мкл (2 шт. в комплекте), без направляющей, с поверкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Комплект микрошприцев вместимостью 10 мкл (2 шт. в комплекте), без направляющей, с поверкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Корзина покупательская пластиковая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Кювета кварцевая для спектрофотометрии на 10 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Кювета кварцевая для спектрометрии 50 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Малярная лента белая 60oC"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Маркер-краска, несмываемый БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 27"

    "Маркер-краска, несмываемый красный"

    Кол-во: 21

    "Позиция 28"

    "Маркер-краска, несмываемый черный"

    Кол-во: 23

    "Позиция 29"

    "Масло иммерсионное для микроскопии"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Микрошприц М- 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Наконечник для дозаторов 1000 мкл, упаковка - 1 000 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Наконечник для дозаторов 10-300 мкл упак. 1000 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Наконечник для дозаторов 1-5 мл упак. - 100 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Наконечники SafetySpace™ с фильтрами 50-1000мкл (1 упак. = 1*96 шт. в штативе)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 35"

    "Наконечники для дозаторов Thermo 500-5000мкл (упаковка 100 шт.)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 36"

    "Наконечники универсальные для дозаторов объемом 1000 мкл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Наконечники универсальные для дозаторов объемом 200 мкл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 300 мкл, в штативе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Ножницы для микроскопии"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "Ножницы лабораторные"

    Кол-во: 9

    "Позиция 41"

    "Пакет для отбора проб воздуха, объемом 10 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Перманентный маркер на спиртовой основе, 0,5мм, синий"

    Кол-во: 46

    "Позиция 43"

    "Перманентный маркер на спиртовой основе, 1,0 мм, синий"

    Кол-во: 35

    "Позиция 44"

    "Перманентный маркер на спиртовой основе, 3-4 мм, синий или черный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 45"

    "Перчатки хозяйственные латексные размер L упак. 1 пара"

    Кол-во: 102

    "Позиция 46"

    "Перчатки хозяйственные латексные размер М упак. 1 пара"

    Кол-во: 11

    "Позиция 47"

    "Поднос для инструментов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 48"

    "Пробирка на 1,5 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Салфетки нетканные в рулоне 100 шт"

    Кол-во: 43

    "Позиция 50"

    "Силиконовое масло для полировки кювет лабораторных мутномеров, 15 мл/бут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Смесь для очистки и обезжиривания на 5000 предметных стекол"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Сорбент для газовой хроматографии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Спринцовка резиновая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 54"

    "Сумка-термос на 18 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Термоконтейнер на 9 л"

    Кол-во: 9

    "Позиция 56"

    "Трубка сорбционная стеклянная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Фильтр бумажный обеззоленный белая лента 12,5 см упаковка 100 шт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Фильтр бумажный обеззоленный белая лента 15 см упаковка 100 шт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Фильтр бумажный обеззоленный красная лента 12,5 см упаковка 100 шт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Фильтр бумажный обеззоленный синяя лента 12,5см упаковка 100 шт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Фильтр бумажный обеззоленный синяя лента 15 см упак.аковка 100 шт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 62"

    "Фильтр воздушный Midisart® 2000 РТЕЕ D=64мм, 0.2 мкм,"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Фильтрующая насадка на шприц с гидрофильной нейлоновой мембраной 0,45 мкм d=25мм, упак./100шт"

    Кол-во: 11

    "Позиция 64"

    "Шприц медицинский, стерильный вместимостью 20 см3"

    Кол-во: 310

    "Позиция 65"

    "Шприц медицинский, стерильный вместимостью 5 см3"

    Кол-во: 270

    "Позиция 66"

    "Штатив для пробирок на 10 гнезд"

    Кол-во: 14

    "Позиция 67"

    "Электрод InLab Expert Pro комбинир., пластиковый c термодатч, 0...14 pH, Mettler Toledo с фикс. кабелем 1,8 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Электрод InLab Expert Pro-ISM,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Электрод InLab Surface"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Электрод лабораторный ЭСЛ-63-07 СР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Электрод сравнения вспомогательный лабораторный ЭВЛ-1М3.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Термобумага"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Бумага индикаторная конго красная pH 5-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Пломба пластиковая номерная контрольная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 75"

    "ГРУША РЕЗИНОВАЯ, 3 КЛАПАНА, 100МЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Груша резиновая, 3 клапана, 50 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Микрошприц на 100 мкл с прямым срезом иглы, для анализатора "ТОПАЗ-N""

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Пробирка на 1,5 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,1-10 мкл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 80"

    "Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,5-20 мкл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "Электрод стеклянный лабораторный ЭС-10303/7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Лабораторный электрод сравнения ЭСр-10103-3,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Колонка кварцевая капиллярная для газовой хроматографии: Zebron ZB-624"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Колонка кварцевая капиллярная для газовой хроматографии: Zebron ZB-WAX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Шприц медицинский, стерильный вместимостью 50 см3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Шприц медицинский, стерильный вместимостью 10 см3"

    Кол-во: 200

    "Позиция 87"

    "Фильтры шприцевые целлюлозно-ацетатные диаметром 25 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Фильтры шприцевые диаметром 25 мм,материал-нейлон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Газоплотный микрошприц, 06-1 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Газоплотный микрошприц, 04-100мкл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Термометр стеклянный керосиновый СП-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Термометр складской ТС-7АМК"

    Кол-во: 205

    "Позиция 93"

    "Термометр СП-82"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Термометр СП-83 №1 (стеклянный ртутный максимальный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Ареометр для спирта АСП-Т от 60 до 100%, ГОСТ 18481-81 с первичной поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Термометр стеклянный ртутный, ГОСТ 112-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Термометр стеклянный, ТМ10-3, ГОСТ 13646"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Термометр лабораторный ТЛ-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Термометр ртутный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Ареометр АОН-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Ареометр АОН-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Ареометр АОН-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Ареометр АОН-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Штатив для пробирок, d 30 мм, 25 мест, полипропилен, синий, 1 шт./упак., 20 упак./кор."

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Штатив для пробирок д. 30 мм, п/п, на 18 гнезд"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Часы песочные лабораторные на 5 минут"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Часы песочные лабораторные на 2 минуты"

    Кол-во: 8

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    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    593156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 916 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Запрос предложений № ГП213737
    Реагенты для водоподготовки
    Реагенты для водоподготовки
    589051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211064754
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 971 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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