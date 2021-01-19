Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка расходных материалов для химического анализа в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

Цена договора и требования к обеспечению

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Цена договора сформирована с учетом транспортных расходов до склада заказчика в городе Омске, погрузочно-разгрузочных работ, стоимости тары, упаковки, маркировки, налогов, сборов, пошлин, прочих расходов, необходимых для исполнения данного договора в полном объеме.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно документации о закупке Рассчитать логистику >

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Не разрешается Получить электронную подпись

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Требования к электронной подписи поставщиков

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

АО ОМСКВОДОКАНАЛ Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "набор реагентов для определения ХПК, 1000-10000 мг/л, 25 тестов n/v, со штрихкодом с закручив. пробкой" Кол-во: 2

"Позиция 2" "набор реагентов для определения ХПК, 150-1000 мг/л, 25 тестов n/v, со штрихкодом с закручив. пробкой" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Батарейка солевая 6F22 9В" Кол-во: 48

"Позиция 4" "Батарейка щелочная АА, 1.5В" Кол-во: 128

"Позиция 5" "Батарейка щелочная ААА, 1.5В" Кол-во: 110

"Позиция 6" "Бумага фильтровальная лабораторная" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Ерш баночный" Кол-во: 16

"Позиция 8" "Ерш бутылочный" Кол-во: 26

"Позиция 9" "Ёрш пробирочный" Кол-во: 32

"Позиция 10" "Индикаторная бумага для измерения рН 5,4-7,8 водных сред" Кол-во: 7

"Позиция 11" "Индикаторная бумага для измерения рН 6,5-10,0 водных сред" Кол-во: 17

"Позиция 12" "Индикаторная бумага универсальная для измерения рН 0-12 водных сред" Кол-во: 21

"Позиция 13" "Картридж механической очистки воды К 100" Кол-во: 48

"Позиция 14" "Картридж механической очистки воды К 110" Кол-во: 12

"Позиция 15" "Картридж сменный для прибора Водолей" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Колонка капиллярная DB-624, длина 60м, диаметр 0,32мм, фаза 1,8 мкм для выполнения анализов галогенорг. соединений" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Колонка капиллярная DB-FFAP, длина 30м, диаметр 0,32мм, фаза 0,5 мкм для выполнения анализов фенола по МИ ПНДФ 14.1:2:4.225-06" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Колонка капиллярная DB-WAX, длина 30м, диаметр 0,53мм, фаза 1,00 мкм для выполнения анализов метанола по МИ ПНДФ 14.1:2:4.201-03" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Колпачок сменный чувствительный для датчика LDO InlelliCAL" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Комплект микрошприцев вместимостью 1 мкл (2 шт. в комплекте), без направляющей, с поверкой" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Комплект микрошприцев вместимостью 10 мкл (2 шт. в комплекте), без направляющей, с поверкой" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Корзина покупательская пластиковая" Кол-во: 5

"Позиция 23" "Кювета кварцевая для спектрофотометрии на 10 мм" Кол-во: 6

"Позиция 24" "Кювета кварцевая для спектрометрии 50 мм" Кол-во: 8

"Позиция 25" "Малярная лента белая 60oC" Кол-во: 20

"Позиция 26" "Маркер-краска, несмываемый БЕЛЫЙ" Кол-во: 19

"Позиция 27" "Маркер-краска, несмываемый красный" Кол-во: 21

"Позиция 28" "Маркер-краска, несмываемый черный" Кол-во: 23

"Позиция 29" "Масло иммерсионное для микроскопии" Кол-во: 7

"Позиция 30" "Микрошприц М- 100" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Наконечник для дозаторов 1000 мкл, упаковка - 1 000 шт." Кол-во: 4

"Позиция 32" "Наконечник для дозаторов 10-300 мкл упак. 1000 шт." Кол-во: 4

"Позиция 33" "Наконечник для дозаторов 1-5 мл упак. - 100 шт." Кол-во: 2

"Позиция 34" "Наконечники SafetySpace™ с фильтрами 50-1000мкл (1 упак. = 1*96 шт. в штативе)" Кол-во: 25

"Позиция 35" "Наконечники для дозаторов Thermo 500-5000мкл (упаковка 100 шт.)" Кол-во: 21

"Позиция 36" "Наконечники универсальные для дозаторов объемом 1000 мкл" Кол-во: 4

"Позиция 37" "Наконечники универсальные для дозаторов объемом 200 мкл" Кол-во: 5

"Позиция 38" "Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 300 мкл, в штативе" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Ножницы для микроскопии" Кол-во: 7

"Позиция 40" "Ножницы лабораторные" Кол-во: 9

"Позиция 41" "Пакет для отбора проб воздуха, объемом 10 л" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Перманентный маркер на спиртовой основе, 0,5мм, синий" Кол-во: 46

"Позиция 43" "Перманентный маркер на спиртовой основе, 1,0 мм, синий" Кол-во: 35

"Позиция 44" "Перманентный маркер на спиртовой основе, 3-4 мм, синий или черный" Кол-во: 22

"Позиция 45" "Перчатки хозяйственные латексные размер L упак. 1 пара" Кол-во: 102

"Позиция 46" "Перчатки хозяйственные латексные размер М упак. 1 пара" Кол-во: 11

"Позиция 47" "Поднос для инструментов" Кол-во: 7

"Позиция 48" "Пробирка на 1,5 мл" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Салфетки нетканные в рулоне 100 шт" Кол-во: 43

"Позиция 50" "Силиконовое масло для полировки кювет лабораторных мутномеров, 15 мл/бут" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Смесь для очистки и обезжиривания на 5000 предметных стекол" Кол-во: 3

"Позиция 52" "Сорбент для газовой хроматографии" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Спринцовка резиновая" Кол-во: 60

"Позиция 54" "Сумка-термос на 18 л" Кол-во: 10

"Позиция 55" "Термоконтейнер на 9 л" Кол-во: 9

"Позиция 56" "Трубка сорбционная стеклянная" Кол-во: 10

"Позиция 57" "Фильтр бумажный обеззоленный белая лента 12,5 см упаковка 100 шт." Кол-во: 15

"Позиция 58" "Фильтр бумажный обеззоленный белая лента 15 см упаковка 100 шт." Кол-во: 20

"Позиция 59" "Фильтр бумажный обеззоленный красная лента 12,5 см упаковка 100 шт." Кол-во: 15

"Позиция 60" "Фильтр бумажный обеззоленный синяя лента 12,5см упаковка 100 шт." Кол-во: 40

"Позиция 61" "Фильтр бумажный обеззоленный синяя лента 15 см упак.аковка 100 шт." Кол-во: 15

"Позиция 62" "Фильтр воздушный Midisart® 2000 РТЕЕ D=64мм, 0.2 мкм," Кол-во: 12

"Позиция 63" "Фильтрующая насадка на шприц с гидрофильной нейлоновой мембраной 0,45 мкм d=25мм, упак./100шт" Кол-во: 11

"Позиция 64" "Шприц медицинский, стерильный вместимостью 20 см3" Кол-во: 310

"Позиция 65" "Шприц медицинский, стерильный вместимостью 5 см3" Кол-во: 270

"Позиция 66" "Штатив для пробирок на 10 гнезд" Кол-во: 14

"Позиция 67" "Электрод InLab Expert Pro комбинир., пластиковый c термодатч, 0...14 pH, Mettler Toledo с фикс. кабелем 1,8 м." Кол-во: 2

"Позиция 68" "Электрод InLab Expert Pro-ISM," Кол-во: 1

"Позиция 69" "Электрод InLab Surface" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Электрод лабораторный ЭСЛ-63-07 СР" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Электрод сравнения вспомогательный лабораторный ЭВЛ-1М3.1" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Термобумага" Кол-во: 20

"Позиция 73" "Бумага индикаторная конго красная pH 5-3" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Пломба пластиковая номерная контрольная" Кол-во: 1000

"Позиция 75" "ГРУША РЕЗИНОВАЯ, 3 КЛАПАНА, 100МЛ" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Груша резиновая, 3 клапана, 50 мл" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Микрошприц на 100 мкл с прямым срезом иглы, для анализатора "ТОПАЗ-N"" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Пробирка на 1,5 мл" Кол-во: 3

"Позиция 79" "Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,1-10 мкл" Кол-во: 7

"Позиция 80" "Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,5-20 мкл" Кол-во: 7

"Позиция 81" "Электрод стеклянный лабораторный ЭС-10303/7" Кол-во: 3

"Позиция 82" "Лабораторный электрод сравнения ЭСр-10103-3,5" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Колонка кварцевая капиллярная для газовой хроматографии: Zebron ZB-624" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Колонка кварцевая капиллярная для газовой хроматографии: Zebron ZB-WAX" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Шприц медицинский, стерильный вместимостью 50 см3" Кол-во: 100

"Позиция 86" "Шприц медицинский, стерильный вместимостью 10 см3" Кол-во: 200

"Позиция 87" "Фильтры шприцевые целлюлозно-ацетатные диаметром 25 мм" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Фильтры шприцевые диаметром 25 мм,материал-нейлон" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Газоплотный микрошприц, 06-1 мл" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Газоплотный микрошприц, 04-100мкл" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Термометр стеклянный керосиновый СП-2" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Термометр складской ТС-7АМК" Кол-во: 205

"Позиция 93" "Термометр СП-82" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Термометр СП-83 №1 (стеклянный ртутный максимальный)" Кол-во: 10

"Позиция 95" "Ареометр для спирта АСП-Т от 60 до 100%, ГОСТ 18481-81 с первичной поверкой" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Термометр стеклянный ртутный, ГОСТ 112-78" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Термометр стеклянный, ТМ10-3, ГОСТ 13646" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Термометр лабораторный ТЛ-50" Кол-во: 2

"Позиция 99" "Термометр ртутный" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Ареометр АОН-1" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Ареометр АОН-1" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Ареометр АОН-1" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Ареометр АОН-3" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Штатив для пробирок, d 30 мм, 25 мест, полипропилен, синий, 1 шт./упак., 20 упак./кор." Кол-во: 10

"Позиция 105" "Штатив для пробирок д. 30 мм, п/п, на 18 гнезд" Кол-во: 10

"Позиция 106" "Часы песочные лабораторные на 5 минут" Кол-во: 8