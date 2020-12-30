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    Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060307Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060307

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР20-12-202

    Наименование закупки

    Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    24.12.2020 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОР20_12_202.doc

    ГП060307_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Алексей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060307Подведение итогов не позднее Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833745/name/600b2db2688094.67161325

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во:

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