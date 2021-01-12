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    Главная / Торги / Поставка запорной арматуры

    Поставка запорной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009846566

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    748/63-А

    Наименование закупки

    Поставка запорной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    25.12.2020 07:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    32009846566_ПР.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    N345014@mzik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 06:00 GMT +312.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009846566Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка запорной арматуры620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    20.01.2021 11:0020.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009846566Дата и время проведения Поставка запорной арматуры620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 16:0020.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846566Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846566Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры

    Начальная цена

    1 685 835,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    596 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), денежными средствами на расчетный счет поставщика. 1.1. В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору в размере 100% от стоимости поставленного товара не более 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), денежными средствами на расчетный счет поставщика. В случае применения указанного пункта иной срок оплаты установленный Договором, не применяется.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831169/name/6007fd210099e3.08106415

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой фланцевый Ду32"

    Кол-во: 54

    "Позиция 2"

    "Кран балансировочный фланцевый МSV-F2 Ду32 "Danfoss""

    Кол-во: 27

    "Позиция 3"

    "Фланец стальной плоский Ду32"

    Кол-во: 54

    "Позиция 4"

    "Кран балансировочный фланцевый МSV-F2 Ду15 "Danfoss""

    Кол-во: 27

    "Позиция 5"

    "Фланец стальной плоский Ду15"

    Кол-во: 54

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой ALSO КШ.Ф.П. Ду32 Ру40 фланцевый полнопроходной с электроприводом DN.RU-005, 220В"

    Кол-во: 27

    "Позиция 7"

    "Воздухоотводчик Ø15 (кран Маевского)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 8"

    "Фильтр IS16FM с магнитной вставкой фланцевый Ø32, Ру-1,6МПа"

    Кол-во: 27

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой спускной 11б27п1 Ду15"

    Кол-во: 29

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой фланцевый Ду80 11с33п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Фланец стальной плоский Ду80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Фланец стальной плоский Ду32"

    Кол-во: 162

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой спускной Ду25 11б27п1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой фланцевый 10с(нж)16п Ру1,6МПа, Т=+150°С Ду50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Фланец стальной плоский Ду50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой фланцевый 10с(нж)16п Ру1,6МПа, Т=+150°С Ду65"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Фланец стальной плоский Ду65"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой фланцевый Ду25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Кран балансировочный фланцевый МSV-F2 Ду25 "Danfoss""

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Кран балансировочный фланцевый МSV-F2 Ду15 "Danfoss""

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Фланец стальной плоский Ду25"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Фланец стальной плоский Ду15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой фланцевый 11с967п Ду25 с электроприводом САТУРН-ЭП-Ч-003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой 11б27п1 Ду15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Воздухоотводчик Ø15 (кран Маевского)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Фильтр фланцевый сетчатый с магнитной вставкой ФМФ Ду25, Ру16"

    Кол-во: 4

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