Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), денежными средствами на расчетный счет поставщика. 1.1. В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору в размере 100% от стоимости поставленного товара не более 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), денежными средствами на расчетный счет поставщика. В случае применения указанного пункта иной срок оплаты установленный Договором, не применяется.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора.