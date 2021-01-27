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Номер извещения
32009843765
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
VlasovaOV@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власова Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
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Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.01.2021 15:00 GMT +327.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843765Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 годуТемрюк
Дата и время вскрытия заявок
27.01.2021 15:0027.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843765Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 годуТемрюк
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 16:1026.02.2021 16:1026.02.2021 16:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843765Подведение итогов не позднее Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 годуТемрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 году
Начальная цена
151 644,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с п.2 технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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