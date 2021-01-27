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    Главная / Торги / Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 году

    Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843765Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 годуТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843765

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП431532

    Наименование закупки

    Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Итоговый_протокол_1420.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 989 197-27-83

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    VlasovaOV@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власова Ольга Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2021 15:00 GMT +327.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843765Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 годуТемрюк

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2021 15:0027.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843765Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 годуТемрюк

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 16:1026.02.2021 16:1026.02.2021 16:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843765Подведение итогов не позднее Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 годуТемрюк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 16:1026.02.2021 16:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843765Подведение итогов не позднее Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 годуТемрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насоса марки: Caprari серия: CVX051/24+E0400T212-V для мобильной станции пылеподавления WLP-700 в 2021 году

    Начальная цена

    151 644,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с п.2 технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с п.1, п.2, п.3 и другими пунктами технического задания; Условия оплаты - отсрочка платежа 90 дней (15 рабочих дней-СМП)-рекомендовано.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Закупочная_документация.7z

    27.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844847/name/6021256e7fdde0.08460350

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

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