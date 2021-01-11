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    Главная / Торги / Оказание хозяйственно-бытовых услуг в зданиях и помещениях ООО "Газпром межрегионгаз Уфа"

    Оказание хозяйственно-бытовых услуг в зданиях и помещениях ООО "Газпром межрегионгаз Уфа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 06:5911.01.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843410Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по хозяйственно-бытовым услугам в зданиях и помещенияхУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843410

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание хозяйственно-бытовых услуг в зданиях и помещениях ООО "Газпром межрегионгаз Уфа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_возмездного_оказания_услуг_51_2020_12.docx

    Извещение_51_2020_12_в_ред._1.docx

    Извещение_о_внесении_изм._51_2020_12.pdf

    Техническое_задание_51_2020_12.docx

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2__51_2020_12.xlsx

    Порядок_оценки_заявок_51_2020_12.docx

    Документация_51_2020_12_в_ред._1.docx

    Извещение_о_завершении_процедуры_51_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА

    Юридический адрес

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Почтовый адрес

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    grigoreva.k@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по хозяйственно-бытовым услугам в зданиях и помещениях

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843410Подведение итогов не позднее Оказание услуг по хозяйственно-бытовым услугам в зданиях и помещенияхУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по хозяйственно-бытовым услугам в зданиях и помещениях

    Начальная цена

    13 158 498,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Классификатор ОКПД2

    81.29.19

    Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.1

    Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832744/name/60098ff2420d61.33025479

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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