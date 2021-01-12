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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Любытинский, с/п Любытинское, рп Любытино, ул. Первомайская, д. 3
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Новгородская область, р-н Любытинский, с/п Любытинское, рп Любытино, ул. Первомайская, д. 3
Номер извещения
ГП060304
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
- Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью, 169, 5 кв. м, инвентарный номер: 423, этажность: 2, лит. Б, кадастровый номер: 53:07:0010122:145 (далее – Здание); - Здание гаража, назначение: нежилое, общей площадью, 116, 1 кв. м, инвентарный номер: 1194, кадастровый номер: 53:07:0010122:144 (далее – Здание Гаража) (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке, общей площадью 837 кв. м. с кадастровым номером 53:07:0010122:33, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания. В настоящее время право аренды на Земельный участок не оформлено.
Начальная цена
232121.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
24-12-2020 13:46 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.01.2021 18:00
Дата и время проведения
14.01.2021 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно извещению о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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