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    Главная / Торги / Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060308Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    686/МКК-20

    Наименование закупки

    Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    24.12.2020 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.Форма_1_новая.xls

    08._Проект_Договора_манометры.docx

    прил_9__ТЗ_манометры.docx

    1.Документация__686__ЗК.docx

    протокол__014_2_2021_МКК_от_19.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060308Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060308Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060308Подведение итогов не позднее Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Начальная цена

    74 456,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.6

    Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832087/name/6009343b504c69.14493164

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по метрологическому обслуживанию манометров филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»"

    Кол-во: 1.00

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