Предмет договора

Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, инв.№3480/7 лит. Г, площадь застройки 268,2 кв. м., кадастровый номер 56:42:0227005:121 (далее – Объект). Часть земельного участка, необходимого для эксплуатации объекта (пятно застройки) площадью 268,2 кв. м., входящего в состав земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: эксплуатация административного здания, общей площадью 2576 кв. м, кадастровый номер: 56:42:0227005:2, предоставлена на праве владения и пользования (аренда) с 06.03.2019 на 3 (три) года.