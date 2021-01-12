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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009843267

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    36/2020

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 13:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    раздел_5_к_Документации_Проект_договора.docx

    раздел_4_к_Документации_Техническое_задание.xlsx

    36_2020_прил._1_к_ПР_Извещение.doc

    36_2020_прил._2_к_ПР_Документация.docx

    ПРОТОКОЛ_ИТОГОВЫЙ_3_частей_ЗП_для_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Контактный телефон

    +7 861 279-26-45

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zhilenkova@krk-rg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жиленкова Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843267Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    1 094 772,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Классификатор ОКПД2

    13.92.21.110

    Мешки для упаковки готовых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    47.7

    Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    36_2020_прил._1_к_ПР_Извещение.doc

    24.12.2020

    36_2020_прил._2_к_ПР_Документация.docx

    24.12.2020

    раздел_4_к_Документации_Техническое_задание.xlsx

    24.12.2020

    раздел_5_к_Документации_Проект_договора.docx

    24.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831517/name/6008329e174377.31653058

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакеты гигиенические"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Губка для мытья посуды"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 3"

    "Насадка для швабры, Губка металлическая для мытья посуды, Полотно техническое холстопрошивное"

    Кол-во: 53.00000

    "Позиция 4"

    "Салфетка хозяйственная, Полотенце"

    Кол-во: 660.00000

    "Позиция 5"

    "Перчатки трикотажные"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 6"

    "Пылесборник бумажный"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 7"

    "Туалетная бумага"

    Кол-во: 480.00000

    "Позиция 8"

    "Полотенца бумажные в рулонах для держателя, Покрытие для унитаза одноразовое, Влажные салфетки "

    Кол-во: 225.00000

    "Позиция 9"

    "салфетки, Полотенца белые бумажные в рулонах"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 10"

    "Мыло туалетное"

    Кол-во: 800.00000

    "Позиция 11"

    "Мыло хозяйственное "

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 12"

    "Картридж с жидким мылом"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 13"

    "мыло жидкое"

    Кол-во: 180.00000

    "Позиция 14"

    "Средство для мытья посуды"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 15"

    "Средство для стекол и зеркал"

    Кол-во: 156.00000

    "Позиция 16"

    "Средство для сантехники, Профессиональное универсальное моющее средство, Чистящее средство универсальное с курком, Отбеливатель БЕЛИЗНА "

    Кол-во: 884.00000

    "Позиция 17"

    "Порошок стиральный"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 18"

    "Сменный баллон для автоматического освежителя, Освежитель воздуха аэрозоль"

    Кол-во: 360.00000

    "Позиция 19"

    "Чистящее средство для кухни"

    Кол-во: 425.00000

    "Позиция 20"

    "Нить прошивная"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 21"

    "Перчатки резиновые с хлопковым напылением"

    Кол-во: 800.00000

    "Позиция 22"

    "Мешки для мусора "

    Кол-во: 1740.00000

    "Позиция 23"

    "Корзина для мусора"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 24"

    "Швабра для пола пластиковая с рукояткой"

    Кол-во: 10.00000

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