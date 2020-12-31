www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060294
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тележка Ч.5370.8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 13:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439-39-50-10
Факс
--
Адрес электронной почты
ShishmintsevaAV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головина Ирина Фасхетдиновна
Место рассмотрения предложений
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тележка Ч.5370.8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 07:00 GMT +331.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060294Дата и время окончания срока приема заявок Тележка Ч.5370.8Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 07:0031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060294Дата и время вскрытия заявок Тележка Ч.5370.8Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 07:3031.12.2020 07:3031.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060294Подведение итогов не позднее Тележка Ч.5370.8Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тележка Ч.5370.8
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.