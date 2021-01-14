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    Главная / Торги / Определение поставщика для поставки арматуры для врезки под давлением, муфты редукционной, муфт, муфт электросварных

    Определение поставщика для поставки арматуры для врезки под давлением, муфты редукционной, муфт, муфт электросварных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры для врезки под давлением, муфты редукционной, муфт, муфт электросварных г.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-76/2020

    Наименование закупки

    Определение поставщика для поставки арматуры для врезки под давлением, муфты редукционной, муфт, муфт электросварных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация_с_учетом_изменений.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_КО_76.docx

    Извещение_и_Документация.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматуры для врезки под давлением, муфты редукционной, муфт, муфт электросварных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843181Подведение итогов не позднее Поставка арматуры для врезки под давлением, муфты редукционной, муфт, муфт электросварных г.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры для врезки под давлением, муфты редукционной, муфт, муфт электросварных

    Начальная цена

    300 380,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29.130

    Фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.2

    Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831170/name/6007fd2d369fd6.24107569

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой"

    Кол-во: 11.00000

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