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    Главная / Торги / Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)

    Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060291Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060291

    Уникальный номер закупки

    INF15236

    Номер закупки

    INF15236

    Наименование закупки

    Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой договор поставки

    инструкция

    заявка на участие

    __Приложение__2_к_ТКП___Формат_оферты.xlsx

    ГП060291_second_parts_protocol___копия.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 18:00 GMT +329.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060291Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.01.2021 18:0029.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060291Дата и время вскрытия заявок Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2021 18:0030.03.2021 18:0030.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060291Подведение итогов не позднее Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202130.03.2021 18:0030.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060291Подведение итогов не позднее Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: KEMPPI Горелки и комплектующие (СРОЧНАЯ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25.73

    Инструмент

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    формат предоставления оферты

    02.06.2021

    инструкция

    02.06.2021

    заявка на участие

    02.06.2021

    типовой договор поставки

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952064/name/60c0b83f7c3215.63464401

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручная аргонодуговая горелка KEMPPI FLEXLITE TX 135GF 8M (Артикул TX135GF8) 8 метров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ручная аргонодуговая горелка KEMPPI FLEXLITE TX 165GF 8M (Артикул TX165GF8) 8 метров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Шейка горелки TIG KEMPPI (Корпус горелки), Артикул SP013377, Гибкий G малый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Шейка горелки TIG KEMPPI (Корпус горелки), Артикул SP013386, Гибкий G большой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Шейка горелки TIG KEMPPI (Корпус горелки), Артикул SP013362, Жесткий G большой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Газовое сопло, линза №4, Артикул 7990779, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Газовое сопло, линза №5, Артикул 7990780, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Газовое сопло, линза №6, Артикул 7990781, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Газовое сопло, линза №7, Артикул 7990782, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Газовое сопло, стекло прямое, Артикул SP015847, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Газовое сопло, стекло 15/20мм, Артикул SP015848, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Сетка, Артикул SP015851, KEMPPI"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Уплотнительное кольцо для газового сопла, стекло, Артикул SP009746, KEMPPI"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Корпус зажима, линза Ø2,4, Артикул 7990702, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Зажим Ø2,4 (Артикул 7990637), KEMPPI"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Обратный зажим Ø2,4 (Артикул 7990642), KEMPPI"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Уплотнительное кольцо, Артикул 7990790, KEMPPI"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Задний колпачок малый, Артикул 7990730, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Задний колпачок средний, Артикул 7990734, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Задний колпачок большой, Артикул 7990740, KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Корпус зажима, линза Ø1,6 (Артикул SP015842), KEMPPI"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Корпус зажима, линза Ø2,4 (Артикул SP015843), KEMPPI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Зажимная цанга Ø1,6 МГ (Артикул 7990655) TIG Цанга KEMPPI"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Зажимная цанга Ø2,4 МГ (Артикул 7990656) TIG Цанга KEMPPI"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Изоляционное кольцо, пластик 9876860"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Изолятор, Артикул SP015849, KEMPPI"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Изолятор, Артикул SP9580267, KEMPPI"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Уплотнительное кольцо, Артикул SP7990791, KEMPPI"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Электрод W 2,4х175, зеленый, Артикул 9873503, вольфрамовый, KEMPPI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Электрод WT20 2,4х175, красный, Артикул 9873513, вольфрамовый, KEMPPI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Электрод W 1,6х175, зеленый, Артикул 9873502, вольфрамовый, KEMPPI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Электрод WT20 1,6х175, красный, Артикул 9873512, вольфрамовый, KEMPPI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Электрод WL20 1,6х175, синий, Артикул 9873541, вольфрамовый, KEMPPI"

    Кол-во: 1

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