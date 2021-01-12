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    Главная / Торги / Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа»

    Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа» г. Москва, п. МосковскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор (АК "Победа")

    Дата публикации

    24.12.2020 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4_Конкурентный_отбор_24.12.2020_финал.docx

    Протокол__02_21_от_14.01.2021___Покраска_самолета.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Победа»
    Все закупки и тендеры «Авиакомпания «Победа»

    Юридический адрес

    108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1

    Почтовый адрес

    108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1

    Контактный телефон

    +7 499 427-11-01 доб. 113

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    evgeniia.rodionova@pobeda.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионова Евгения Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, п. Московский

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа» г. Москва, п. Московский

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843255Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа» г. Москва, п. Московский

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 23:5922.01.2021 23:5922.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843255Подведение итогов не позднее Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа» г. Москва, п. Московский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 23:5922.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843255Подведение итогов не позднее Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа» г. Москва, п. Московский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа»

    Начальная цена

    80 250,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом ДоговораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Авиакомпания «Победа»
    Все закупки и тендеры «Авиакомпания «Победа»

    Адрес местонахождения

    108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    25.61.22.111

    Услуги по окрашиванию металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.61

    Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827581/name/60004a5c6ad2f8.05378312

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы"

    Кол-во: 1.00000

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