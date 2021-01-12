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Номер извещения
32009843255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор (АК "Победа")
Дата публикации
24.12.2020 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
Почтовый адрес
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
Контактный телефон
+7 499 427-11-01 доб. 113
Факс
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Адрес электронной почты
evgeniia.rodionova@pobeda.aero
Ф.И.О. контактного лица
Родионова Евгения Олеговна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, п. Московский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа» г. Москва, п. Московский
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843255Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа» г. Москва, п. Московский
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 23:5922.01.2021 23:5922.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843255Подведение итогов не позднее Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа» г. Москва, п. Московский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по нанесению корпоративной раскраски и символики на ВС Boeing 737-800 ООО «Авиакомпания «Победа»
Начальная цена
80 250,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Авиакомпания «Победа»
Все закупки и тендеры «Авиакомпания «Победа»
Адрес местонахождения
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
25.61.22.111
25.61
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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