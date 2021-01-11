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    Главная / Торги / 475/22.12.20/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по предоставление прав доступа на ПО Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019

    475/22.12.20/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по предоставление прав доступа на ПО Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843132Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий) Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    475/22.12.20/НСТЭЦ/КО/Э

    Наименование закупки

    475/22.12.20/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по предоставление прав доступа на ПО Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    24.12.2020 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_481__от_27.01.2021.pdf

    ДЗО_Документация_о_закупке_КО__РиУ_эл._ф._ФЗ_223_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий) Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 15:30 GMT +311.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843132Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий) Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 15:3011.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843132Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий) Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019Салават

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 15:3012.02.2021 15:3012.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843132Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий) Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 15:3012.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843132Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий) Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению прав доступа на ПО (продление существующих лицензий) Microsoft Windows 10 PRO, Microsoft Office Professional 2019

    Начальная цена

    456 876,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837917/name/6013a1ac60d490.96930062

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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