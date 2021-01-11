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    Главная / Торги / Определение исполнителя для оказания услуг по мойке автотранспортных средств

    Определение исполнителя для оказания услуг по мойке автотранспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843164Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автотранспортных средств г.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843164

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-75/2020

    Наименование закупки

    Определение исполнителя для оказания услуг по мойке автотранспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по мойке автотранспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843164Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке автотранспортных средств г.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по мойке автотранспортных средств

    Начальная цена

    794 052,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    45.20.30.000

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826396/name/5ffeb7b79d7a63.24526248

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг"

    Кол-во: 1.00000

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