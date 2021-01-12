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Номер извещения
ГП060288
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
473/22.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по испытанию пенообразователя в соответствии с ГОСТ Р 50588 (2 пробы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
24.12.2020 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по испытанию пенообразователя в соответствии с ГОСТ Р 50588 (2 пробы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060288Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по испытанию пенообразователя в соответствии с ГОСТ Р 50588 (2 пробы)Салават
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 15:3012.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060288Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по испытанию пенообразователя в соответствии с ГОСТ Р 50588 (2 пробы)Салават
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 15:3012.02.2021 15:3012.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060288Подведение итогов не позднее Оказание услуг по испытанию пенообразователя в соответствии с ГОСТ Р 50588 (2 пробы)Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по испытанию пенообразователя в соответствии с ГОСТ Р 50588 (2 пробы)
Начальная цена
14 932,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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