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    Главная / Торги / Поставка сетевого оборудования

    Поставка сетевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009842979

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сетевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 13:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-69-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    SimanovichEV@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симанович Екатерина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842979Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудования Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого оборудования

    Начальная цена

    764 799,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.11

    Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825661/name/5ffd693778d3c7.61789273

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации"

    Кол-во: 38.00000

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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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