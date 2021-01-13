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    Главная / Торги / КИП 2021 (дополнение)

    КИП 2021 (дополнение)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:3013.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060286Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КИП.Безусловное подписание нашей формы договора. базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КИП 2021 (дополнение)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КИП.xlsx

    ГП060286_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-33

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    petrenko_js@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петренко Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка КИП.Безусловное подписание нашей формы договора. базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:30 GMT +313.01.2021 08:3013.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060286Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КИП.Безусловное подписание нашей формы договора. базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 09:0013.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060286Дата и время вскрытия заявок Поставка КИП.Безусловное подписание нашей формы договора. базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 07:3020.01.2021 07:3020.01.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060286Подведение итогов не позднее Поставка КИП.Безусловное подписание нашей формы договора. базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 07:3020.01.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060286Подведение итогов не позднее Поставка КИП.Безусловное подписание нашей формы договора. базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИП.Безусловное подписание нашей формы договора. базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/907094/name/607e76ef1bacb7.32142672

    20.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно перечня"

    Кол-во:

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