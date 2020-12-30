www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060287
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
812 доб.6470609
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Кухарева Анна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060287Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.Колпино
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060287Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.14
Документация лота
Кол-во: 18
Кол-во: 45
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 66
Кол-во: 33
Кол-во: 27
Кол-во: 15
Кол-во: 45
Кол-во: 18
Кол-во: 5
Кол-во: 114
Кол-во: 42
Кол-во: 15
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.