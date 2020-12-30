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    Главная / Торги / Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.

    Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060287Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060287

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060287_second_parts_protocol.rtf

    Извещение_о_проведении_закупки_гидравлического_оборудования.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    812 доб.6470609

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухарева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060287Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060287Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060287Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплектующих сантехоборудования, инженерной арматуры, гидрооборудования и прочего.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/848263/name/60261880a2c932.09589145

    12.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный подъемный муфтовый 16КЧ11Р ДУ32 ГОСТ 11823-91"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Контргайка 15 ГОСТ 8968-74"

    Кол-во: 45

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый 11Б 27п Ду40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый 11Б6бк Ду20 ТУ 26-07-1396-87"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Кран конусный проходной 11Б6бк Ду=40 ТУ 26-07-1396-87"

    Кол-во: 66

    "Позиция 6"

    "Кран пробно-спускной с прямым спуском Ду15 т/ф 10Б9бк1 ТУ 26-07-1454-88"

    Кол-во: 33

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый 11с67п ЦР 00.1.040 015"

    Кол-во: 27

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый 11с67п ЦР 00.1.040 020"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Муфта короткая 40 ГОСТ 8954-75"

    Кол-во: 45

    "Позиция 10"

    "Пневмоклапан предохранительный П-КАП25-3 УХЛ4 ТУ2-053-0224842-011-89"

    Кол-во: 18

    "Позиция 11"

    "Сепаратор патронный магнитный 3 ОСТ2 Г42-1-84"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Угольник 90 ГРАД.-1-15 ГОСТ 8946-75"

    Кол-во: 114

    "Позиция 13"

    "Угольник 90гр.-1-40 ГОСТ 8946-75"

    Кол-во: 42

    "Позиция 14"

    "Шприц ШРГ-630 ТУ24.01.725-80"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Вентиль запорный муфтовый 15Б1бк Ду 25 ТУ26-07-1392-86"

    Кол-во: 1

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