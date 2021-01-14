В соответствии с условиями, указанными в Проекте договора оплата Товара производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Товара (партии Товара) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара при наличии у Покупателя оригинала Договора и получения Покупателем оригиналов документов; транспортные расходы включаются в стоимость Товара сроки поставки продукции – февраль 2021 г.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель контрольный бронированный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с броней из стальных лент, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 62

"Позиция 2" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости" Кол-во: 602

"Позиция 3" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости" Кол-во: 1216

"Позиция 4" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости" Кол-во: 1572

"Позиция 5" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости" Кол-во: 584

"Позиция 6" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, со скруткой сердечника из пар, экранированный, с плёночной водоблокировкой экрана, с изоляцией жил из безгалогенного компаунда, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 200

"Позиция 7" "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости" Кол-во: 200

"Позиция 8" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 7х1,0" Кол-во: 352

"Позиция 9" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 10х1,0" Кол-во: 528

"Позиция 10" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 14х1,0" Кол-во: 176

"Позиция 11" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 7х1,0" Кол-во: 186

"Позиция 12" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 10х1,0" Кол-во: 352

"Позиция 13" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 14х1,0" Кол-во: 176

"Позиция 14" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 14х1,5" Кол-во: 616

"Позиция 15" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 14х2,5" Кол-во: 352

"Позиция 16" "Кабель универсальный парной скрутки с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 4х2х1,0" Кол-во: 528

"Позиция 17" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 4х1,0" Кол-во: 42

"Позиция 18" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением с броней из стальных лент, с водоблокирующей лентой 4х1,0л" Кол-во: 48

"Позиция 19" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением с броней из стальных лент, с водоблокирующей лентой 4х1,0л" Кол-во: 21

"Позиция 20" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с броней из стальных лент, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 152

"Позиция 21" "Кабель контрольный огнестойкий, экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 340

"Позиция 22" "Кабель контрольный огнестойкий, экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 442

"Позиция 23" "Кабель контрольный для промышленных сетей передачи данных экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 2369

"Позиция 24" "Кабель контрольный для промышленных сетей передачи данных экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 604

"Позиция 25" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 1437

"Позиция 26" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 515

"Позиция 27" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 186

"Позиция 28" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 1590

"Позиция 29" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 2120

"Позиция 30" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 376

"Позиция 31" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 2450

"Позиция 32" "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 180

"Позиция 33" "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 635

"Позиция 34" "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 1669

"Позиция 35" "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой" Кол-во: 322

"Позиция 36" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, экранированный, с парным экраном в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана и внутненнего сердечника из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 554

"Позиция 37" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, экранированный, с парным экраном в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана и внутненнего сердечника из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 416

"Позиция 38" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, небронированный, с водоблокирующим заполнением внутреннего экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 1000

"Позиция 39" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, небронированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 221

"Позиция 40" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, небронированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 958

"Позиция 41" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, экранированный, небронированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 130

"Позиция 42" "Кабель высокоскоростной передачи данных, экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, c двумя витыми парами медных луженых жил номинальным сечением 1,0 мм², внешний диаметр не более 12,0 мм, повышенной холодостойкости" Кол-во: 67

"Позиция 43" "Кабель контрольный с медными жилами, экранированный, в ПВХ изоляции пониженной горючести, с пониженным газо- и дымовыделением, без брони. Не распространяет горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А). Работа в сетях с переменным напряжением до 660 В или постоянным напряжением до 1000 В, сечением 7x1" Кол-во: 476

"Позиция 44" "Кабель контрольный с медными жилами, экранированный, в ПВХ изоляции пониженной горючести, с пониженным газо- и дымовыделением, без брони. Не распространяет горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А). Работа в сетях с переменным напряжением до 660 В или постоянным напряжением до 1000 В, сечением 14x1" Кол-во: 193

"Позиция 45" "Кабель для интерфейса RS-485 категории 5e - с медными жилами, - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - с пониженным дымо-газовыделением, - в ПВХ безгалогенной оболочке (HF), - попарно экранированный, - одножильный (solid), - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -56°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ2, АН), - сечением 2х2х0,5, - внешний диаметр не более 15 мм" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Кабель для интерфейса RS-485 категории 5e - с медными жилами, - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - с пониженным дымо-газовыделением,- в ПВХ безгалогенной оболочке (HF), - попарно экранированный, - одножильный (solid), - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -56°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ2, АН),- сечением 2х2х0,5,- внешний диаметр не более 15 мм" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Кабель неэкранированный с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, в ПВХ оболочке из безгалогенной полимерной композиции, 2 пары, оболочка чернового цвета для прокладки на открытом воздухе, 2х2x1" Кол-во: 1719

"Позиция 48" "Кабель неэкранированный с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в ПВХ оболочке оранжевого цвета, 2x2x0,5" Кол-во: 32

"Позиция 49" "Кабель для сетей промышленного интерфейса RS485 огнестойкий с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галлогенов, в ПВХ оболочке, сечением 1х2х2,5" Кол-во: 1981

"Позиция 50" "Кабель для сетей Industrial Ethernet категория 5e, - с медными жилами, - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - в ПВХ оболочке, - попарно экранированный, - одножильный (solid), - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -56°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ2, АН), - сечением нг(А) 4х2х0,5" Кол-во: 2377

"Позиция 51" "Кабель "витая пара" для внутренней прокладки UTP 4x2x0,51 cat.5e, 24 AWG" Кол-во: 48

"Позиция 52" "Кабель неэкранированный с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в ПВХ оболочке оранжевого цвета, сечением 2x2x0,50 мм2" Кол-во: 6

"Позиция 53" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 4х1,0" Кол-во: 20

"Позиция 54" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 4х1,0" Кол-во: 20

"Позиция 55" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 4х1,0" Кол-во: 20

"Позиция 56" "Кабель витая пара - без брони; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)); - с пониженным дымо-газовыделением и не содержащий галогенов в материалах и оболочке (HF); - в ПВХ оболочке; - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -60°С до + 70°С - сечение 4х2х0,52; - категория 5е; - внешний диаметр не более 8,1 мм" Кол-во: 2698

"Позиция 57" "Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 3 м" Кол-во: 44

"Позиция 58" "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 4х1,5, - внешний диаметр не более 11,5 мм" Кол-во: 3228

"Позиция 59" "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 7х1,5, - внешний диаметр не более 13,6 мм" Кол-во: 989

"Позиция 60" "Кабель универсальный - с медными жилами; - экранированный (в общем экране) - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 2х2х1,0, - внешний диаметр не более 16 мм" Кол-во: 10

"Позиция 61" "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 10х1,5, - внешний диаметр не более 17,1 мм" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 14х1,5, - внешний диаметр не более 19,0 мм" Кол-во: 67

"Позиция 63" "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 19х1,5, - внешний диаметр не более 21,1 мм" Кол-во: 1049

"Позиция 64" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, попарно экранированный, в общем экране в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экранов из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 357

"Позиция 65" "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, небронированный, в герметизированном исполнении, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости" Кол-во: 881

"Позиция 66" "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 5х1,5" Кол-во: 33

"Позиция 67" "Кабель телефонный - с броней из стальных лент;- не распространяющий горение при групповойпрокладке (нг(А));- в ПВХ оболочке;- для прокладки на открытом воздухе притемпературе эксплуатации от -50°С до + 50°С - сечение 10х2х0,5;- на рабочее напряжение до 225 В постоянного тока;- внешний диаметр не более 15 мм" Кол-во: 775

"Позиция 68" "Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 3 м" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Патч-корд F/­UTP, экранированный, Cat.5е, LSZH, 10 м," Кол-во: 1

"Позиция 70" "Патч-корд F/­UTP, экранированный, Cat.5е, LSZH, 20 м," Кол-во: 2

"Позиция 71" "Провод установочный гибкий, сечением 1х6,0, цвет зелёно-жёлтый" Кол-во: 10