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Номер извещения
ГП060336
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
Контактный телефон
+7 34949 3-24-81
Факс
+7 34949 3-24-11
Адрес электронной почты
Isaev@pur.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исаев Юрий Федорович
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой
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Поставка кабельной продукции (силовой кабель)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 15:20 GMT +314.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060336Дата и время окончания срока приема заявок поставка кабельной продукции (силовой кабель)г. Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 15:2014.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060336Дата и время вскрытия заявок поставка кабельной продукции (силовой кабель)г. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 13:0029.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060336Подведение итогов не позднее поставка кабельной продукции (силовой кабель)г. Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции (силовой кабель)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, Сысконсыньинский лицензионный участок склад АО «НОВАТЭК-Пур»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
27.3
Документация лота
Кол-во: 0.016
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.022
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.038
Кол-во: 0.023
Кол-во: 0.009
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.008
Кол-во: 2.377
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.059
Кол-во: 0.072
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.072
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.036
Кол-во: 0.034
Кол-во: 0.545
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.036
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.009
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.016
Кол-во: 0.044
Кол-во: 0.007
Кол-во: 0.041
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.18
Кол-во: 4.925
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.45
Кол-во: 0.04
Кол-во: 1.8
Кол-во: 1.52
Кол-во: 0.32
Кол-во: 1.65
Кол-во: 1.285
Кол-во: 4.54
Кол-во: 0.13
Кол-во: 0.88
Кол-во: 0.99
Кол-во: 0.215
Кол-во: 0.28
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.35
Кол-во: 0.84
Кол-во: 0.21
Кол-во: 0.84
Кол-во: 0.14
Кол-во: 1.97
Кол-во: 0.33
Кол-во: 2.81
Кол-во: 0.46
Кол-во: 0.33
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.72
Кол-во: 0.85
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.009
Поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 15:20 GMT +314.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060336Дата и время окончания срока приема заявок поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)г. Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 15:2014.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060336Дата и время вскрытия заявок поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)г. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
02.02.2021 15:3002.02.2021 15:3002.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060336Подведение итогов не позднее поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)г. Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, Сысконсыньинский лицензионный участок склад АО «НОВАТЭК-Пур»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
27.32.13.123
Документация лота
Кол-во: 62
Кол-во: 602
Кол-во: 1216
Кол-во: 1572
Кол-во: 584
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 352
Кол-во: 528
Кол-во: 176
Кол-во: 186
Кол-во: 352
Кол-во: 176
Кол-во: 616
Кол-во: 352
Кол-во: 528
Кол-во: 42
Кол-во: 48
Кол-во: 21
Кол-во: 152
Кол-во: 340
Кол-во: 442
Кол-во: 2369
Кол-во: 604
Кол-во: 1437
Кол-во: 515
Кол-во: 186
Кол-во: 1590
Кол-во: 2120
Кол-во: 376
Кол-во: 2450
Кол-во: 180
Кол-во: 635
Кол-во: 1669
Кол-во: 322
Кол-во: 554
Кол-во: 416
Кол-во: 1000
Кол-во: 221
Кол-во: 958
Кол-во: 130
Кол-во: 67
Кол-во: 476
Кол-во: 193
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 1719
Кол-во: 32
Кол-во: 1981
Кол-во: 2377
Кол-во: 48
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2698
Кол-во: 44
Кол-во: 3228
Кол-во: 989
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 67
Кол-во: 1049
Кол-во: 357
Кол-во: 881
Кол-во: 33
Кол-во: 775
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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