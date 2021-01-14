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    Главная / Торги / Выбор поставщика кабельной продукции

    Выбор поставщика кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060336Дата и время окончания срока приема заявок поставка кабельной продукции (силовой кабель)г. Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060336

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1536_ЗП

    Наименование закупки

    Выбор поставщика кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    00.00.08_Положение_о_пропускном_и_внутриобъектовом_режимах_ССМ.pdf

    00.00.01_Документация_о_Закупке__1536_ЗП_.docx

    Транспортная_схема_завоза_грузов_на_ССМ.pdf

    01.00.01_Формы_для_заполнения_1536_ЗП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Юридический адрес

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Контактный телефон

    +7 34949 3-24-81

    Факс

    +7 34949 3-24-11

    Адрес электронной почты

    Isaev@pur.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исаев Юрий Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции (силовой кабель)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 15:20 GMT +314.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060336Дата и время окончания срока приема заявок поставка кабельной продукции (силовой кабель)г. Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 15:2014.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060336Дата и время вскрытия заявок поставка кабельной продукции (силовой кабель)г. Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 13:0029.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060336Подведение итогов не позднее поставка кабельной продукции (силовой кабель)г. Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060336Подведение итогов не позднее поставка кабельной продукции (силовой кабель)г. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции (силовой кабель)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, Сысконсыньинский лицензионный участок склад АО «НОВАТЭК-Пур»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями, указанными в Проекте договора оплата Товара производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Товара (партии Товара) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара при наличии у Покупателя оригинала Договора и получения Покупателем оригиналов документов; транспортные расходы включаются в стоимость Товара сроки поставки продукции – февраль 2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Адрес местонахождения

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    03.00.01_форма_ТКП_Сил._каб.ЛОТ_1__1536_ЗП_.xlsx

    01.02.2021

    03.00.03_форма_ТП_Сил._каб.ЛОТ_1__1536_ЗП_.xlsx

    01.02.2021

    00.00.02_Проект_договора_1536_ЗП.doc

    01.02.2021

    00.00.03_Сводная_заказ._спец_я_ЛОТ_1_Силовой_кабель_1536_ЗП_изм._24.12.2020.xlsx

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, 4,0мм2"

    Кол-во: 0.016

    "Позиция 2"

    "Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 3"

    "Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 4"

    "Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 5"

    "Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией 4,00 мм2"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 6"

    "Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, групповой прокладки с пониженным дымовыделением, сечением 2х1,5"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, групповой прокладки с пониженным дымовыделением, сечением 3х2,5"

    Кол-во: 0.038

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, групповой прокладки с пониженным дымовыделением 2x1,5"

    Кол-во: 0.023

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, групповой прокладки с пониженным дымовыделением 3x2,5"

    Кол-во: 0.009

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой, - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -56°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ2, АН), - сечением нг(А) 2х2,5"

    Кол-во: 2.377

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой, не распространяющий горение, групповой прокладки, сечением 2x1,5"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 15"

    "Кабель силовой, не распространяющий горение, групповой прокладки, сечением 3x2,5"

    Кол-во: 0.059

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, групповой прокладки с пониженным дымовыделением, сечением 2х1,5"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, групповой прокладки с пониженным дымовыделением, сечением 3х2,5"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 18"

    "Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией 4,00 мм2"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 19"

    "Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 1х1,5мм2"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 20"

    "Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, 4,00 мм2"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 21"

    "Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 1х1,5мм2"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 22"

    "Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией 4,00 мм2"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 23"

    "Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 1х1,5мм2"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 24"

    "Кабель силовой - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в оболочке и изоляции из ПВХ пластиката, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 3х1,5, - внешний диаметр не более 14,8 мм"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 25"

    "Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, 4,0мм2"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 26"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.036

    "Позиция 27"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.034

    "Позиция 28"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х2,5 мм2"

    Кол-во: 0.545

    "Позиция 29"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 30"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х2,5 мм2"

    Кол-во: 0.036

    "Позиция 31"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 32"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести 5х4мм²"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 33"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести 3х4мм²"

    Кол-во: 0.009

    "Позиция 34"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,огнестойкий 5х4мм²"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 35"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 36"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х2,5 мм2"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 37"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.016

    "Позиция 38"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.044

    "Позиция 39"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 40"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.041

    "Позиция 41"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 42"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 43"

    "Провод медный гибкий, желто-зеленый, сечением 10мм²"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 44"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, хладостойкий 3х2,5мм²"

    Кол-во: 4.925

    "Позиция 45"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, пониженной горючести 3х2,5мм²"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 46"

    "Кабель контрольный 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,хладостойкий 4х1,5мм²"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 47"

    "Кабель силовой с медными жилами, негорючий, 4х10 мм2"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 48"

    "Кабель силовой 6 кВ с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, в холодостойком исполнении 1х70/16"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 49"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 3х2,5 мм2"

    Кол-во: 1.52

    "Позиция 50"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 3х6 мм2"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 51"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х2,5 мм2"

    Кол-во: 1.65

    "Позиция 52"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 3х4 мм2"

    Кол-во: 1.285

    "Позиция 53"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х4 мм2"

    Кол-во: 4.54

    "Позиция 54"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х6 мм2"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 55"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х10 мм2"

    Кол-во: 0.88

    "Позиция 56"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х16 мм2"

    Кол-во: 0.99

    "Позиция 57"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х25 мм2"

    Кол-во: 0.215

    "Позиция 58"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х35 мм2"

    Кол-во: 0.28

    "Позиция 59"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х70 мм2"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 60"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х95 мм2"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 61"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х120 мм2"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 62"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х150 мм2"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 63"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х185 мм2"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 64"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 5х25 мм2"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 65"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 5х2,5 мм2"

    Кол-во: 1.97

    "Позиция 66"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 2х25 мм2"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 67"

    "Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х2,5 мм2"

    Кол-во: 2.81

    "Позиция 68"

    "Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 5х2,5 мм2"

    Кол-во: 0.46

    "Позиция 69"

    "Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 19х2,5 мм2"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 70"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 71"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х16мм2"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 72"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х25мм2"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 73"

    "Кабель силовой, бронированный с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с медными жилами, негорючий, в холодостойком исполнении, сечением 1х185мм²"

    Кол-во: 0.72

    "Позиция 74"

    "Кабель 5х4 мм² ВБШвнг(А)-FRLS"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 75"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 76"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 77"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 4х6 мм2"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 78"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 79"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 80"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 4х4 мм2"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 81"

    "Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 1х10мм2"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 82"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 3х1,5 мм2"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 83"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости 4х4 мм2"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 84"

    "Кабель силовой 1 кВ с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении 4х95 мм2"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 85"

    "Кабель 4х10 мм² ВВГнг(А)-FRLS"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 86"

    "Провод с медной жилой ПВХ изоляцией, сечением 1х2,5 мм2"

    Кол-во: 0.009

    Лот 2

    Поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 15:20 GMT +314.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060336Дата и время окончания срока приема заявок поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)г. Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 15:2014.01.2021 15:2014.01.2021 15:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060336Дата и время вскрытия заявок поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)г. Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2021 15:3002.02.2021 15:3002.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060336Подведение итогов не позднее поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)г. Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 15:3002.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060336Подведение итогов не позднее поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)г. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции (слаботочный кабель)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, Сысконсыньинский лицензионный участок склад АО «НОВАТЭК-Пур»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями, указанными в Проекте договора оплата Товара производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Товара (партии Товара) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара при наличии у Покупателя оригинала Договора и получения Покупателем оригиналов документов; транспортные расходы включаются в стоимость Товара сроки поставки продукции – февраль 2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Адрес местонахождения

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.123

    Кабели для светосигнального оборудования аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    03.00.03_форма_ТП_Слабо.каб.ЛОТ_2__1536_ЗП__изм.26.12.2020.xlsx

    01.02.2021

    00.00.02_Проект_договора_1536_ЗП.doc

    01.02.2021

    00.00.03_Сводная_заказ._спец_я_ЛОТ_2_Слабо_ый_кабель_1536_ЗП_изм._26.12.2020.xlsx

    01.02.2021

    03.00.01_форма_ТКП_Слабо._каб.ЛОТ_2__1536_ЗП__изм.26.12.2020.xlsx

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель контрольный бронированный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с броней из стальных лент, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 62

    "Позиция 2"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 602

    "Позиция 3"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 1216

    "Позиция 4"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 1572

    "Позиция 5"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 584

    "Позиция 6"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, со скруткой сердечника из пар, экранированный, с плёночной водоблокировкой экрана, с изоляцией жил из безгалогенного компаунда, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 7х1,0"

    Кол-во: 352

    "Позиция 9"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 10х1,0"

    Кол-во: 528

    "Позиция 10"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 14х1,0"

    Кол-во: 176

    "Позиция 11"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 7х1,0"

    Кол-во: 186

    "Позиция 12"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 10х1,0"

    Кол-во: 352

    "Позиция 13"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 14х1,0"

    Кол-во: 176

    "Позиция 14"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 14х1,5"

    Кол-во: 616

    "Позиция 15"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 14х2,5"

    Кол-во: 352

    "Позиция 16"

    "Кабель универсальный парной скрутки с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, с общим экраном сердечника кабеля в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости 4х2х1,0"

    Кол-во: 528

    "Позиция 17"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 4х1,0"

    Кол-во: 42

    "Позиция 18"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением с броней из стальных лент, с водоблокирующей лентой 4х1,0л"

    Кол-во: 48

    "Позиция 19"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением с броней из стальных лент, с водоблокирующей лентой 4х1,0л"

    Кол-во: 21

    "Позиция 20"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с броней из стальных лент, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 152

    "Позиция 21"

    "Кабель контрольный огнестойкий, экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 340

    "Позиция 22"

    "Кабель контрольный огнестойкий, экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 442

    "Позиция 23"

    "Кабель контрольный для промышленных сетей передачи данных экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 2369

    "Позиция 24"

    "Кабель контрольный для промышленных сетей передачи данных экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 604

    "Позиция 25"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 1437

    "Позиция 26"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 515

    "Позиция 27"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 186

    "Позиция 28"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 1590

    "Позиция 29"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 2120

    "Позиция 30"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 376

    "Позиция 31"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 2450

    "Позиция 32"

    "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 180

    "Позиция 33"

    "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 635

    "Позиция 34"

    "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 1669

    "Позиция 35"

    "Кабель контрольный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с водоблокирующей лентой"

    Кол-во: 322

    "Позиция 36"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, экранированный, с парным экраном в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана и внутненнего сердечника из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 554

    "Позиция 37"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, экранированный, с парным экраном в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экрана и внутненнего сердечника из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 416

    "Позиция 38"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, небронированный, с водоблокирующим заполнением внутреннего экрана из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 39"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, небронированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 221

    "Позиция 40"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, небронированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 958

    "Позиция 41"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, экранированный, небронированный, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 130

    "Позиция 42"

    "Кабель высокоскоростной передачи данных, экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, c двумя витыми парами медных луженых жил номинальным сечением 1,0 мм², внешний диаметр не более 12,0 мм, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 67

    "Позиция 43"

    "Кабель контрольный с медными жилами, экранированный, в ПВХ изоляции пониженной горючести, с пониженным газо- и дымовыделением, без брони. Не распространяет горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А). Работа в сетях с переменным напряжением до 660 В или постоянным напряжением до 1000 В, сечением 7x1"

    Кол-во: 476

    "Позиция 44"

    "Кабель контрольный с медными жилами, экранированный, в ПВХ изоляции пониженной горючести, с пониженным газо- и дымовыделением, без брони. Не распространяет горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А). Работа в сетях с переменным напряжением до 660 В или постоянным напряжением до 1000 В, сечением 14x1"

    Кол-во: 193

    "Позиция 45"

    "Кабель для интерфейса RS-485 категории 5e - с медными жилами, - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - с пониженным дымо-газовыделением, - в ПВХ безгалогенной оболочке (HF), - попарно экранированный, - одножильный (solid), - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -56°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ2, АН), - сечением 2х2х0,5, - внешний диаметр не более 15 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Кабель для интерфейса RS-485 категории 5e - с медными жилами, - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - с пониженным дымо-газовыделением,- в ПВХ безгалогенной оболочке (HF), - попарно экранированный, - одножильный (solid), - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -56°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ2, АН),- сечением 2х2х0,5,- внешний диаметр не более 15 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Кабель неэкранированный с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, в ПВХ оболочке из безгалогенной полимерной композиции, 2 пары, оболочка чернового цвета для прокладки на открытом воздухе, 2х2x1"

    Кол-во: 1719

    "Позиция 48"

    "Кабель неэкранированный с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в ПВХ оболочке оранжевого цвета, 2x2x0,5"

    Кол-во: 32

    "Позиция 49"

    "Кабель для сетей промышленного интерфейса RS485 огнестойкий с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галлогенов, в ПВХ оболочке, сечением 1х2х2,5"

    Кол-во: 1981

    "Позиция 50"

    "Кабель для сетей Industrial Ethernet категория 5e, - с медными жилами, - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - в ПВХ оболочке, - попарно экранированный, - одножильный (solid), - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -56°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ2, АН), - сечением нг(А) 4х2х0,5"

    Кол-во: 2377

    "Позиция 51"

    "Кабель "витая пара" для внутренней прокладки UTP 4x2x0,51 cat.5e, 24 AWG"

    Кол-во: 48

    "Позиция 52"

    "Кабель неэкранированный с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в ПВХ оболочке оранжевого цвета, сечением 2x2x0,50 мм2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 4х1,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 4х1,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 4х1,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Кабель витая пара - без брони; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)); - с пониженным дымо-газовыделением и не содержащий галогенов в материалах и оболочке (HF); - в ПВХ оболочке; - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -60°С до + 70°С - сечение 4х2х0,52; - категория 5е; - внешний диаметр не более 8,1 мм"

    Кол-во: 2698

    "Позиция 57"

    "Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 3 м"

    Кол-во: 44

    "Позиция 58"

    "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 4х1,5, - внешний диаметр не более 11,5 мм"

    Кол-во: 3228

    "Позиция 59"

    "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 7х1,5, - внешний диаметр не более 13,6 мм"

    Кол-во: 989

    "Позиция 60"

    "Кабель универсальный - с медными жилами; - экранированный (в общем экране) - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 2х2х1,0, - внешний диаметр не более 16 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 10х1,5, - внешний диаметр не более 17,1 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 14х1,5, - внешний диаметр не более 19,0 мм"

    Кол-во: 67

    "Позиция 63"

    "Кабель универсальный - с медными жилами; - не распространяющий горение при групповой прокладке (нг(А)), - огнестойкий (FR), - с пониженным дымо- и газовыделением (LS), - в ПВХ оболочке, - для прокладки на открытом воздухе при температуре эксплуатации от -55°С до + 34°С в зонах класса 2 (В-1г, IIАТ3, АН), - сечением 19х1,5, - внешний диаметр не более 21,1 мм"

    Кол-во: 1049

    "Позиция 64"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, попарно экранированный, в общем экране в виде оплетки из медных проволок, с водоблокирующим заполнением экранов из кремнийорганической пасты для предотвращения коррозии и разрушения, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 357

    "Позиция 65"

    "Кабель универсальный с медными многопроволочными жилами 5го класса гибкости по ГОСТ 22483-2012, неэкранированный, небронированный, в герметизированном исполнении, с изоляцией из безгалогенного компаунда, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости"

    Кол-во: 881

    "Позиция 66"

    "Кабель контрольный экранированный с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением 5х1,5"

    Кол-во: 33

    "Позиция 67"

    "Кабель телефонный - с броней из стальных лент;- не распространяющий горение при групповойпрокладке (нг(А));- в ПВХ оболочке;- для прокладки на открытом воздухе притемпературе эксплуатации от -50°С до + 50°С - сечение 10х2х0,5;- на рабочее напряжение до 225 В постоянного тока;- внешний диаметр не более 15 мм"

    Кол-во: 775

    "Позиция 68"

    "Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 3 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Патч-корд F/­UTP, экранированный, Cat.5е, LSZH, 10 м,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Патч-корд F/­UTP, экранированный, Cat.5е, LSZH, 20 м,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Провод установочный гибкий, сечением 1х6,0, цвет зелёно-жёлтый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Провод установочный гибкий, сечением 1х4,0, цвет зелёно-жёлтый"

    Кол-во: 10

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