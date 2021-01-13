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    Главная / Торги / Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения кресла

    Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения кресла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения креслаВерещагинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    258/20-ЗКТЭ

    Наименование закупки

    Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения кресла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    График_поставки.pdf

    Извещение___2.docx

    Изменения.pdf

    Условия_сроки_и_порядок_проведения_закупки.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Почтовый адрес

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Контактный телефон

    342543-19-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PorohovaES@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Порохова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Верещагинский район

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения кресла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения креслаВерещагинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 11:0013.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060282Дата и время вскрытия заявок Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения креслаВерещагинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 11:0015.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060282Подведение итогов не позднее Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения креслаВерещагинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кресел машиниста и платформы дополнительного перемещения кресла

    Начальная цена

    1 943 544,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Кресла машиниста и платформа дополнительного перемещения кресла"

    Кол-во: 88

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