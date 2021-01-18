Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ротор в сборе для турбокомпрессора

    Ротор в сборе для турбокомпрессора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060281Дата и время окончания срока приема заявок Ротор в сборе для турбокомпрессораЛенинский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060281

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ротор в сборе для турбокомпрессора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    договор_поставки_Черноскутов.docx

    Приложение_к_договору.docx

    Соглашение_ЭДО.docx

    ТЗ_полугодовая__ротор.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ротор в сборе для турбокомпрессора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060281Дата и время окончания срока приема заявок Ротор в сборе для турбокомпрессораЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060281Подведение итогов не позднее Ротор в сборе для турбокомпрессораЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060281Подведение итогов не позднее Ротор в сборе для турбокомпрессораЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ротор в сборе для турбокомпрессора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.13.25.000

    Турбокомпрессоры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ротор в сборе для турбокомпрессора ТВ-80-1,6"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012780
    Поставка запасных частей для ремонта техники CAT для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники CAT для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО...
    587121
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-СЕРВИС
    Попозиционная № АП013889
    Поставка бытовой химии на объект строительства «КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта» (051-2001061.0003)» для нужд ООО «ГСП-Сервис»
    Поставка бытовой химии на объект строительства «КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта»...
    591922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012766
    Поставка запасных частей для ремонта установки ВС 22.03 для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта установки ВС 22.03 для объекта «Харасавэйское ГКМ» для...
    587069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012742
    Поставка запасных частей для ремонта техники Toyota для объекта «Харасавэйское ГКМ» и «Бованенковское НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Toyota для объекта «Харасавэйское ГКМ» и...
    586972
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014355
    Поставка оборудования, приборов и средств измерения (СИ) для организации грунтовой лаборатории по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка оборудования, приборов и средств измерения (СИ) для организации грунтовой...
    594243
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084651
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установлению охранных зон (г. Кыштым)
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установлению охранных зон (г. Кыштым)
    594228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    2 783 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Запрос котировок (конкурентный) № 32110894114
    Поставка измерительных приборов (п. 350 ПЗ)
    Поставка измерительных приборов (п. 350 ПЗ)
    570459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок (конкурентный)
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 878 359
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП237348
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 167/22-844
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод»...
    594235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить