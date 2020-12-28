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Номер извещения
ГП060285
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L.
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Малая закупка (Аэрофлот)
Дата публикации
24.12.2020 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 664-00-01 доб. 44566
Факс
--
Адрес электронной почты
rzaytsev@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Руслан Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060285Дата и время окончания срока приема заявок DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060285Дата и время вскрытия заявок DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗ
Начальная цена
4 600,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
25.73.60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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