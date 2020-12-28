Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L.

    DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060285Дата и время окончания срока приема заявок DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    24.12.2020 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 664-00-01 доб. 44566

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    rzaytsev@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Руслан Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060285Дата и время окончания срока приема заявок DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060285Дата и время вскрытия заявок DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060285Подведение итогов не позднее DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L. см.ТЗ

    Начальная цена

    4 600,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60

    Инструмент прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "DMAK-A350X набор // D.Marchiori S.r.L."

    Кол-во: 7

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013668
    Поставка электроинструмента для объекта строительства «Дооубостройство сеноман-аптских залежей Бованенковское НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка электроинструмента для объекта строительства «Дооубостройство сеноман-аптских залежей...
    590985
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Запрос предложений № ГП101745
    Твердосплавные фрезы / наборы PFERD
    Твердосплавные фрезы / наборы PFERD
    435277
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.01.2021 10:00(GMT+03:00)
    1
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить