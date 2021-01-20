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Номер извещения
ГП060280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплексное предоставление услуг по медиабаингу в сфере наружной рекламы для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг» в 2021г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 961 072-44-00
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплексное предоставление услуг по медиабаингу в сфере наружной рекламы для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг» в 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 14:00 GMT +320.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060280Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное предоставление услуг по медиабаингу в сфере наружной рекламы для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг» в 2021г.Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 11:0021.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060280Дата и время вскрытия заявок Комплексное предоставление услуг по медиабаингу в сфере наружной рекламы для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг» в 2021г.Волгоград
Подведение итогов не позднее
26.01.2021 11:0026.01.2021 11:0026.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060280Подведение итогов не позднее Комплексное предоставление услуг по медиабаингу в сфере наружной рекламы для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг» в 2021г.Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексное предоставление услуг по медиабаингу в сфере наружной рекламы для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг» в 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
73.12.14
73.11.11
58.19.1
18.12.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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