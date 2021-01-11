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Номер извещения
ГП060274
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по сопровождению программного обеспечения Смарт-Арбитр в контурах разработки и тестирования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Контактный телефон
+7 495 514-03-68
Адрес электронной почты
mto-ds@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Парфенов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Работы по сопровождение программного обеспечения Смарт Арбитр в контурах разработки и тестирования
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 18:00 GMT +311.01.2021 18:0011.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060274Дата и время окончания срока приема заявок Работы по сопровождение программного обеспечения Смарт Арбитр в контурах разработки и тестированияг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Работы по сопровождение программного обеспечения Смарт Арбитр в контурах разработки и тестирования
Официальный сайт, на котором размещена документация
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