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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009843015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Коагулянта оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор для нужд АО «КемВод».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.12.2020 13:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-86
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черненко Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор
Начальная цена
5 787 094,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КЕМВОД
Все закупки и тендеры АО КЕМВОД
Адрес местонахождения
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11
20.13.25.117
20.13
Документация лота
Кол-во: 323.00000
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