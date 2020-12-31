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    Главная / Торги / Поставка Коагулянта оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор для нужд АО «КемВод».

    Поставка Коагулянта оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор для нужд АО «КемВод».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 04:0031.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843015Дата и время окончания срока приема заявок Коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009843015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Коагулянта оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор для нужд АО «КемВод».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 13:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение__ЗК_62_20_ЗК_ЭЛ_ФОРМА__ОХА_котировки.docx

    62_КемВод_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-86

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черненко Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843015Подведение итогов не позднее Коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА) водный раствор

    Начальная цена

    5 787 094,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМВОД
    Все закупки и тендеры АО КЕМВОД

    Адрес местонахождения

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11

    Классификатор ОКПД2

    20.13.25.117

    Гидроксид алюминия

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826267/name/5ffe9be73cd9a5.70822748

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 323.00000

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