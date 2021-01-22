www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060335
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право участия в конкурентном способе выбора подрядной организации на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция сборочного корпуса 2».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
24.12.2020 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Почтовый адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Контактный телефон
+7 8422 40-74-34
Факс
+7 8422 40-74-34
Адрес электронной почты
oozd@aoumz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право участия в конкурентном способе выбора подрядной организации на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция сборочного корпуса 2».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право участия в конкурентном способе выбора подрядной организации на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция сборочного корпуса 2».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
71.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.