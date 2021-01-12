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    Главная / Торги / Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)

    Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843386Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    694/21-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Список_требований_предъявляемых_к_эквиваленту.doc

    32009843386_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 06:00 GMT +312.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843386Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 06:0012.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843386Дата и время вскрытия заявок Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843386Подведение итогов не позднее Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полуприцепа KOGEL S24-1 (или эквивалент)

    Начальная цена

    3 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Продавца, расположенный в Свердловская область, г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение не более 10-ти рабочих дней с момента поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; Однократная закупка; до 16.03.2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23

    Прицепы и полуприцепы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20.4

    Производство прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826225/name/5ffe91bad0f011.16821064

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуприцеп KOGEL шторно-бортового класса,модель SNCS24 P90/1.110. (KOGEL S24-1 по ПТС)"

    Кол-во: 1

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