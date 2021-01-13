Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18

    Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842649Дата и время окончания срока приема заявок Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009842649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    решение_о_внесении_изменений.pdf

    Извещение_ЗК_для_всех_v1.docx

    приложение___1_в_формате_PDF_Корпус_99_планировка.pdf

    Протокол_27_РКЗ_20.01.2021_итог_Фундамент.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврентьева Александра Ниловна

    Место рассмотрения предложений

    121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842649Дата и время окончания срока приема заявок Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009842649Дата и время вскрытия заявок Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842649Подведение итогов не позднее Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18

    Начальная цена

    936 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831243/name/600807ff2ae5c7.00249273

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211074464
    Определение подрядчика для выполнения проектных работ для строительства газопроводов в Новосибирской области
    Определение подрядчика для выполнения проектных работ для строительства газопроводов в...
    592524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 404559,80 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    24 273 588
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211074457
    Определение подрядчика для выполнения проектных работ для строительства газопроводов в Новосибирской области
    Определение подрядчика для выполнения проектных работ для строительства газопроводов в...
    592516
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 404559,80 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    24 273 588
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225467
    Проведение внутрискважинных работ с применением гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) с разработкой проектной документации, изготовлением, монтажом и оказанием инженерных услуг по сопровождению, при внедрении комплекса оборудования «Непрерывный гибкий лифт (НГЛ)» на газоконденсатную скважину.
    Проведение внутрискважинных работ с применением гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) с...
    591326
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211059752
    Определение подрядчика для выполнения проектных работ по разработке проектной документации для строительства газопроводов давлением до 1,2 МПа (включительно) от точки присоединения к сети газораспределения до объектов (границ земельных участков)
    Определение подрядчика для выполнения проектных работ по разработке проектной документации...
    590371
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 799880,50 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    47 992 830
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП213909
    Разработка проектной документации на консервацию части объектов ОПО: «Система промысловых трубопроводов Ханчейского месторождения».
    Разработка проектной документации на консервацию части объектов ОПО: «Система промысловых...
    589733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить