Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009842649 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Производство инженерно-геологических изыскания для строительства фундаментов под оборудование в корпусе № 99 Ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, 18 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" Юридический адрес 121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18, Почтовый адрес 121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18 Контактный телефон +7 495 797-33-33 доб. 27526 Факс +7 499 749-96-13 Адрес электронной почты zakupki-center@khrunichev.ru Ф.И.О. контактного лица Лаврентьева Александра Ниловна Место рассмотрения предложений 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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