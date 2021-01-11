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    Главная / Торги / Метзаготовка

    Метзаготовка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060289Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовкаг. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060289

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    969

    Наименование закупки

    Метзаготовка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060289_протокол_подведения_итогов.pdf

    07.403-2.pdf

    07.409-1.pdf

    08.023.pdf

    01.402 л1.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    02.322-1.pdf

    05.041 Стойка.pdf

    06.308-1.pdf

    07.426.pdf

    СТП Д764.pdf

    Приложение_1.docx

    06.307-2.pdf

    08.021.pdf

    08.022.pdf

    15.49217.pdf

    01.401 л1.pdf

    01.401 л2.pdf

    01.402 л2.pdf

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    343327-55-43

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хисматуллина Юлия Рашитовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метзаготовка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 14:00 GMT +311.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060289Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 15:0022.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060289Подведение итогов не позднее Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060289Подведение итогов не позднее Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метзаготовка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/847786/name/60250c3a0f54a2.27739198

    11.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маслосборник; СЧ20 (1275.02.322-1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Броня корпуса (1244.01.401)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Кольцо распорное 250; АЧС-2; Д764 (0980.00.10 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Головка; 25Л (15.49217 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ПОЛУМУФТА; 35Л (1255.06.307-2 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Полумуфта привода; 35Л (1255.06.308-1 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Полумуфта; 35Л (1255.07.403-2 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Салазки крайние; СЧ20 (1255.07.409-1 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Полумуфта моторная; 35Л (1261.07.426 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Броня корпуса (1244.01.402)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Стойка. Заготовка; 30Л (1312.05.041 МЗГ)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 12"

    "Корпус. Заготовка; СЧ30 (1312.08.021 МЗГ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Крышка, Заготовка; СЧ30 (1312.08.022 МЗГ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Крышка. Заготовка; СЧ30 (1312.08.023 МЗГ)"

    Кол-во: 8

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