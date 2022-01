Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ACES-буфер" Кол-во: 0.25

"Позиция 2" "L-Триптофан" Кол-во: 1

"Позиция 3" "L-цистеина гидрохлорид одноводный" Кол-во: 0.5

"Позиция 4" "Агар Байрд-Паркер для выделения Staph.aureus" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Агар для легионелл (основа) для определения легионеллы пневмофилы" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Агар желчно-эскулиновый с азидом натрия для определения стрептококка фекального" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Агар Клиглера для идентификации энтеробактерий, сухая" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Агар лактозный с ТТХ для учета E.coli и колиформных бактерий" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Агар питательный с эозин-метиленовым синим (ЭМС) (Левина) для выделения патогенных и условно патогенных энтеробактерий" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Агар питательный (ГРМ-агар) для культивирования микроорганизмов" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Агар питательный ацетамидный для роста бактерий Pseudomonas aeruginosa" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Агар питательный ГРМ для выполнения анализов, сухой" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Агар питательный микробиологический для приготовления питательных сред" Кол-во: 35

"Позиция 14" "Агар питательный Эндо(ГРМ) для выделения энтеробактерий" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Агар триптонно-желчный" Кол-во: 1

"Позиция 16" "альфа-кетоглютарат калиевая соль (α-Ketoglutaric acid potassium salt)" Кол-во: 0.1

"Позиция 17" "Аурин (пара-розоловая кислота, розоловая кислота), инд." Кол-во: 0.2

"Позиция 18" "Биф-экстракт(экстракт мясной)" Кол-во: 0.5

"Позиция 19" "Бульон для выделения стафилококков (элективный солевой)" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Бульон Жиолитти-Кантони" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Ванкомицина гидрохлорид, для биохимии" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Висмут-сульфитный агар" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Желчно-эскулиновый агар с азидом для быстрого и селективного определения и подсчета энтерококков "Энтерококкосел" агар" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Забуференная пептонная вода рН 7,0 Buffered Peptone Water" Кол-во: 0.5

"Позиция 26" "Казеин трипсиновой ферментации" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Калия тетратионат, purum" Кол-во: 0.1

"Позиция 28" "Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК "РЕВЕРТА-L"" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот "РИБО-преп"" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Комплект реагентов для экстракции ДНК из клинического материала «АмплиПрайм ДНК-сорб-В»" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Кровяной агар (Колумбийский агар с бараньей кровью)" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Лактозо-пептонная среда" Кол-во: 0.5

"Позиция 33" "Набор для дифференцировки серогрупп легионелл (LEGIONELLA LATEX TEST For the differentiation of Legionella serogroups)" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Набор для окраски мазков по Циль-Нильсену" Кол-во: 6

"Позиция 35" "Набор красителей для окраски по Граму "М" (с иммерсионным маслом)" Кол-во: 5

"Позиция 36" "Набор реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией"АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL"" Кол-во: 8

"Позиция 37" "Набор реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с" Кол-во: 3

"Позиция 38" "Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита A (HAV) в клиническом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® HAV-FL." Кол-во: 3

"Позиция 39" "Набор реагентов для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Набор реактивов для биохимической идентификации бактерий для теста с КОН" Кол-во: 10

"Позиция 41" "ОКСИ тест (50 опред) в комплекте: реактив для окидазного теста" Кол-во: 30

"Позиция 42" "Оптимакс" Кол-во: 100

"Позиция 43" "Оптимакс-тест-полоски для контроля концентрации рабочих растворов" Кол-во: 50

"Позиция 44" "Основа агара для выделения легионелл" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Парафиновое масло стерильное" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Пептон соевый" Кол-во: 0.5

"Позиция 47" "Пептон сухой, ферментативный" Кол-во: 4

"Позиция 48" "Питательная среда - Стерильная желточно-теллуритная эмульсия-Egg yolk tellurite emulsion (sterile) - (к ПС Байд-Паркер)" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Плазма кроличья цитратная сухая" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Полужидкий питательный агар" Кол-во: 2

"Позиция 51" "р-диметиламинобензальдегид" Кол-во: 0.1

"Позиция 52" "Реактив для оксидазного теста" Кол-во: 10

"Позиция 53" "Реактив Ковача" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Ростовая добавка для легионелл Legionella Growth Supplement" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Ростовая добавка для легионелл без L-цистеина (Legionella Growth Supplement w/o L-Cysteine)" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Сальмонелла-шигелла агар – SS agar for the isolation of salmonellae and shigellae" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Селективная добавка BMPA-α для легионелл" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Селективная добавка MWY для легионелл" Кол-во: 3

"Позиция 59" "Селективная добавка для выделения легионелл, модифицированная, Legionella (GVPС) Selective Supplement, Modified" Кол-во: 3

"Позиция 60" "Селективная добавка с полимиксином ВPolymyxin B Selective Supplement" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Селективный агар Сланетца-Бертли для энтерококков- Membrane-filter Enterococcus Selective agar acc. to SLANETZ and BARTLEY" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Селенитовый накопительный бульон (селенитовая среда Лейфсона)- Selenite enrichment broth" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Среда №8 для выращивания Pseudomonas aeruqinosa и Staphylococcus aureus (ГРМ)" Кол-во: 0.5

"Позиция 64" "Среда №9 для выявления пигмента пиоцианина (ГРМ)" Кол-во: 0.5

"Позиция 65" "Среда Гисса (сухой препарат) с глюкозой и индикатором ВР (водорастворимый голубой)" Кол-во: 1.5

"Позиция 66" "Среда Гисса (сухой препарат) с лактозой и индикатором ВР (водорастворимый голубой)" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Среда Гисса с мальтозой" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Среда Железо-сульфитная II" Кол-во: 5

"Позиция 69" "Среда Кесслер с глюкозой" Кол-во: 0.5

"Позиция 70" "Среда Кесслера с лактозой" Кол-во: 0.5

"Позиция 71" "Среда Кларка (глюкозофосфатный бульон)" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Среда магниевая (для накопления и определения патогенных энтеробактерий)" Кол-во: 4

"Позиция 73" "Среда Олькеницкого (трехсахарный агар с мочевиной)" Кол-во: 5

"Позиция 74" "Среда Рингера для разведения образцов - RINGER tablets for the preparation of RINGER’S solution" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Среда Симмонса" Кол-во: 0.5

"Позиция 76" "Стафилококкагар (Питательная среда для выделения стафилокков)" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Стрептомицин для ветеринарного применения, стерильный для инъекции" Кол-во: 17

"Позиция 78" "Сусло-бульон (основа) - Wort Broth (Base)" Кол-во: 0.5

"Позиция 79" "Сухой питательный бульон (питательный бульон для культивирования микроорганизмов)" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Твин-80 (бактериологический)" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Тетратионатный бульон – Tetrathionate enrichment broth base acc. to MUELLER-KAUFFMANN" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Триптон 0,5 кг (TRYPTONE 0,5 kg)" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Триптон-соевый агар" Кол-во: 0.5

"Позиция 84" "Триптофановый бульон" Кол-во: 0.5

"Позиция 85" "Трисбуфер (трис(гидроксиметил)аминометан)" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Хлорамфеникол" Кол-во: 0.1

"Позиция 87" "Цетримидный агар" Кол-во: 0.5

"Позиция 88" "Цефазолин натрия" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Циклогексимид, кристаллический LS для биохимии, Panreac" Кол-во: 1

"Позиция 90" "ЭНТЕРО тест 24 N" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Агар микробиологический" Кол-во: 4

"Позиция 92" "Ацетамидный бульон/агар" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот "РИБО-сорб"" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Бактоагар Плоскирева" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Подтверждающая среда Enterococcosel Agar" Кол-во: 0.5

"Позиция 96" "Агар Coliform ES" Кол-во: 0.5

"Позиция 97" "Бульон натрий селенитовый," Кол-во: 0.5

"Позиция 98" "Дрожжевой экстракт" Кол-во: 0.5

"Позиция 99" "Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной." Кол-во: 0.5

"Позиция 100" "SPS-агар" Кол-во: 0.5

"Позиция 101" "Среда №14" Кол-во: 0.5

"Позиция 102" "Среда Эйкмана с лактозой," Кол-во: 0.5

"Позиция 103" "Среда элективная солевая (агар)" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Калия теллурит раствор 2%" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Казеин кислотный молотый" Кол-во: 1

"Позиция 106" "ростовая добавка для выделения легионелл LEGIONELLA BCYE ДОБАВКА ДЛЯ РОСТА" Кол-во: 1

"Позиция 107" "ЛЕГИОНЕЛЛА (GVPC) СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА" Кол-во: 1

"Позиция 108" "LEGIONELLA BCYE ДОБАВКА ДЛЯ РОСТА БЕЗ L-ЦИСТЕИНА" Кол-во: 1