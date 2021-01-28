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    Главная / Торги / Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2021 11:0028.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009846826

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    421/2020

    Наименование закупки

    Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 08:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5_1_Протокол___5_1_от_09.02.2021_Омск.pdf

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    0_Перечень_внесенных_изменений___1.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.01.2021 11:00 GMT +328.01.2021 11:0028.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 17:0019.02.2021 17:0019.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846826Подведение итогов не позднее Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 17:0019.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846826Подведение итогов не позднее Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питательных сред в 2021 году для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    2 348 664,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней после фактического получения Продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849860/name/602a5bae745ca5.04721019

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ACES-буфер"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 2"

    "L-Триптофан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "L-цистеина гидрохлорид одноводный"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 4"

    "Агар Байрд-Паркер для выделения Staph.aureus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Агар для легионелл (основа) для определения легионеллы пневмофилы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Агар желчно-эскулиновый с азидом натрия для определения стрептококка фекального"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Агар Клиглера для идентификации энтеробактерий, сухая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Агар лактозный с ТТХ для учета E.coli и колиформных бактерий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Агар питательный с эозин-метиленовым синим (ЭМС) (Левина) для выделения патогенных и условно патогенных энтеробактерий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Агар питательный (ГРМ-агар) для культивирования микроорганизмов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Агар питательный ацетамидный для роста бактерий Pseudomonas aeruginosa"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Агар питательный ГРМ для выполнения анализов, сухой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Агар питательный микробиологический для приготовления питательных сред"

    Кол-во: 35

    "Позиция 14"

    "Агар питательный Эндо(ГРМ) для выделения энтеробактерий"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Агар триптонно-желчный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "альфа-кетоглютарат калиевая соль (α-Ketoglutaric acid potassium salt)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 17"

    "Аурин (пара-розоловая кислота, розоловая кислота), инд."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 18"

    "Биф-экстракт(экстракт мясной)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 19"

    "Бульон для выделения стафилококков (элективный солевой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Бульон Жиолитти-Кантони"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Ванкомицина гидрохлорид, для биохимии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Висмут-сульфитный агар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Желчно-эскулиновый агар с азидом для быстрого и селективного определения и подсчета энтерококков "Энтерококкосел" агар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Забуференная пептонная вода рН 7,0 Buffered Peptone Water"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 26"

    "Казеин трипсиновой ферментации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Калия тетратионат, purum"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 28"

    "Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК "РЕВЕРТА-L""

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот "РИБО-преп""

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Комплект реагентов для экстракции ДНК из клинического материала «АмплиПрайм ДНК-сорб-В»"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Кровяной агар (Колумбийский агар с бараньей кровью)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Лактозо-пептонная среда"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 33"

    "Набор для дифференцировки серогрупп легионелл (LEGIONELLA LATEX TEST For the differentiation of Legionella serogroups)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Набор для окраски мазков по Циль-Нильсену"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Набор красителей для окраски по Граму "М" (с иммерсионным маслом)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией"АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL""

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита A (HAV) в клиническом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® HAV-FL."

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Набор реактивов для биохимической идентификации бактерий для теста с КОН"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "ОКСИ тест (50 опред) в комплекте: реактив для окидазного теста"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Оптимакс"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Оптимакс-тест-полоски для контроля концентрации рабочих растворов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Основа агара для выделения легионелл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Парафиновое масло стерильное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Пептон соевый"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 47"

    "Пептон сухой, ферментативный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Питательная среда - Стерильная желточно-теллуритная эмульсия-Egg yolk tellurite emulsion (sterile) - (к ПС Байд-Паркер)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Плазма кроличья цитратная сухая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Полужидкий питательный агар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "р-диметиламинобензальдегид"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 52"

    "Реактив для оксидазного теста"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Реактив Ковача"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Ростовая добавка для легионелл Legionella Growth Supplement"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Ростовая добавка для легионелл без L-цистеина (Legionella Growth Supplement w/o L-Cysteine)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Сальмонелла-шигелла агар – SS agar for the isolation of salmonellae and shigellae"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Селективная добавка BMPA-α для легионелл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Селективная добавка MWY для легионелл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Селективная добавка для выделения легионелл, модифицированная, Legionella (GVPС) Selective Supplement, Modified"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Селективная добавка с полимиксином ВPolymyxin B Selective Supplement"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Селективный агар Сланетца-Бертли для энтерококков- Membrane-filter Enterococcus Selective agar acc. to SLANETZ and BARTLEY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Селенитовый накопительный бульон (селенитовая среда Лейфсона)- Selenite enrichment broth"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Среда №8 для выращивания Pseudomonas aeruqinosa и Staphylococcus aureus (ГРМ)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 64"

    "Среда №9 для выявления пигмента пиоцианина (ГРМ)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 65"

    "Среда Гисса (сухой препарат) с глюкозой и индикатором ВР (водорастворимый голубой)"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 66"

    "Среда Гисса (сухой препарат) с лактозой и индикатором ВР (водорастворимый голубой)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Среда Гисса с мальтозой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Среда Железо-сульфитная II"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Среда Кесслер с глюкозой"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 70"

    "Среда Кесслера с лактозой"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 71"

    "Среда Кларка (глюкозофосфатный бульон)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Среда магниевая (для накопления и определения патогенных энтеробактерий)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Среда Олькеницкого (трехсахарный агар с мочевиной)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Среда Рингера для разведения образцов - RINGER tablets for the preparation of RINGER’S solution"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Среда Симмонса"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 76"

    "Стафилококкагар (Питательная среда для выделения стафилокков)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Стрептомицин для ветеринарного применения, стерильный для инъекции"

    Кол-во: 17

    "Позиция 78"

    "Сусло-бульон (основа) - Wort Broth (Base)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 79"

    "Сухой питательный бульон (питательный бульон для культивирования микроорганизмов)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Твин-80 (бактериологический)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Тетратионатный бульон – Tetrathionate enrichment broth base acc. to MUELLER-KAUFFMANN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Триптон 0,5 кг (TRYPTONE 0,5 kg)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Триптон-соевый агар"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 84"

    "Триптофановый бульон"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 85"

    "Трисбуфер (трис(гидроксиметил)аминометан)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Хлорамфеникол"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 87"

    "Цетримидный агар"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 88"

    "Цефазолин натрия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Циклогексимид, кристаллический LS для биохимии, Panreac"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "ЭНТЕРО тест 24 N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Агар микробиологический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Ацетамидный бульон/агар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот "РИБО-сорб""

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Бактоагар Плоскирева"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Подтверждающая среда Enterococcosel Agar"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 96"

    "Агар Coliform ES"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 97"

    "Бульон натрий селенитовый,"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 98"

    "Дрожжевой экстракт"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 99"

    "Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 100"

    "SPS-агар"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 101"

    "Среда №14"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 102"

    "Среда Эйкмана с лактозой,"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 103"

    "Среда элективная солевая (агар)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Калия теллурит раствор 2%"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Казеин кислотный молотый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "ростовая добавка для выделения легионелл LEGIONELLA BCYE ДОБАВКА ДЛЯ РОСТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "ЛЕГИОНЕЛЛА (GVPC) СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "LEGIONELLA BCYE ДОБАВКА ДЛЯ РОСТА БЕЗ L-ЦИСТЕИНА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "ЛЕГИОНЕЛЛА ГВПН СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА"

    Кол-во: 1

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    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    593156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 916 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Запрос предложений № ГП213737
    Реагенты для водоподготовки
    Реагенты для водоподготовки
    589051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211064754
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 971 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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