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    Главная / Торги / Задвижки шиберные согласно ТЗ.

    Задвижки шиберные согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060268Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки шиберные согласно ТЗ.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060268

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Задвижки шиберные согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_ЗД.zip

    ЗД__ГП060268_24_12_20_П.doc

    Приложение__5_ТЗ_2021___задвижки_шиберные.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-22-69

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    poleschuksn@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Полещук Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Задвижки шиберные согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060268Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки шиберные согласно ТЗ.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060268Подведение итогов не позднее Задвижки шиберные согласно ТЗ.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060268Подведение итогов не позднее Задвижки шиберные согласно ТЗ.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижки шиберные согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: согласно заявок. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_к_ЗД.zip

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VG6400-00 Шиберная ножевая задвижка – корпус и нож из нержавеющей стали, привод со штурвалом, DN100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "VG6400-00 Шиберная ножевая задвижка – корпус и нож из нержавеющей стали, привод со штурвалом, DN150"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "VG6400-02 Шиберная ножевая задвижка – корпус и нож из нержавеющей стали, привод с рычагом, DN150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "VG6400-00 Шиберная ножевая задвижка – корпус и нож из нержавеющей стали, привод со штурвалом, DN200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "VG6400-02 Шиберная ножевая задвижка – корпус и нож из нержавеющей стали, привод с рычагом, DN200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "VG6400-00 Шиберная ножевая задвижка – корпус и нож из нержавеющей стали, привод со штурвалом, DN250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "VG6400-00 Шиберная ножевая задвижка – корпус и нож из нержавеющей стали, привод со штурвалом, DN300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "VG6400-00 Шиберная ножевая задвижка – корпус и нож из нержавеющей стали, привод со штурвалом, DN400"

    Кол-во: 2

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