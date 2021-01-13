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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060268
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Задвижки шиберные согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-22-69
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
poleschuksn@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Полещук Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Задвижки шиберные согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060268Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки шиберные согласно ТЗ.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060268Подведение итогов не позднее Задвижки шиберные согласно ТЗ.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижки шиберные согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28.14.13.142
28
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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