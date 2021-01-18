Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка медицинских расходных материалов

    Поставка медицинских расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842400Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских расходных материалов КалининградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009842400

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    24.12.2020 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_5._Положение_о_закупке_товаров__работ__услуг.doc

    Извещение_ЭА.docx

    146___Поставка_медицинских_расходных_материалов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Юридический адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Почтовый адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Контактный телефон

    +7 4012 31-39-02

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gaurpckld@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицкевич Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842400Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских расходных материалов Калининград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.01.2021 00:0020.01.2021 00:0020.01.2021 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009842400Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка медицинских расходных материалов Калининград

    Дата и время проведения

    22.01.2021 11:0022.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009842400Дата и время проведения Поставка медицинских расходных материалов Калининград

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2021 00:0023.01.2021 00:0023.01.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842400Подведение итогов не позднее Поставка медицинских расходных материалов Калининград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.01.202123.01.2021 00:0023.01.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842400Подведение итогов не позднее Поставка медицинских расходных материалов Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских расходных материалов

    Начальная цена

    280 042,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ КО РПЦ
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Адрес местонахождения

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диски ватные "

    Кол-во: 125.00000

    "Позиция 2"

    "Шпатель медицинский деревянный "

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 3"

    "Бинт марлевый "

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 4"

    "Термобумага "

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 5"

    "Жгут кровоостанавливающий "

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 6"

    "Маска кислородная "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 7"

    "Ватные палочки "

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 8"

    "Пинцет "

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 9"

    "Бинт марлевый "

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 10"

    "Чехол для лапараскопической камеры "

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 11"

    "Гель для УЗИ "

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 12"

    "Гель для УЗИ "

    Кол-во: 480.00000

    "Позиция 13"

    "Напальчник "

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 14"

    "Контейнер для сбора суточной мочи "

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 15"

    "Бандаж для шейного отдела "

    Кол-во: 30.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211064754
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 971 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить