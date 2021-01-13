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    Главная / Торги / Литейные сплавы на основе первичного алюминия

    Литейные сплавы на основе первичного алюминия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 07:0013.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843885Дата и время окончания срока приема заявок Литейные сплавы на основе первичного алюминияКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009843885

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Литейные сплавы на основе первичного алюминия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 14:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора_173.zip

    Документация_аукциона_173.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Контактный телефон

    +7 8332 74-01-50

    Факс

    +7 8332 58-61-22

    Адрес электронной почты

    info@vmpavitec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сошников Владимир Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Литейные сплавы на основе первичного алюминия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843885Подведение итогов не позднее Литейные сплавы на основе первичного алюминияКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Литейные сплавы на основе первичного алюминия

    Начальная цена

    16 690 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМП АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Классификатор ОКПД2

    24.42.11.120

    Сплавы на основе первичного алюминия

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72

    Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами"

    Кол-во: 80.00000

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