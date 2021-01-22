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    Главная / Торги / Поставка, установка и обслуживание систем мониторинга автотранспорта (ГЛОНАСС) для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Поставка, установка и обслуживание систем мониторинга автотранспорта (ГЛОНАСС) для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 08:0022.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842403Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка и обслуживание систем мониторинга автотранспорта (ГЛОНАСС) для нужд АО «Сибирское ПГО»КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009842403

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, установка и обслуживание систем мониторинга автотранспорта (ГЛОНАСС) для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 11:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__32009842403_03.pdf

    Закупочная_документация_ЗП_среди_СМСП_15.01.2021.docx

    Перечень_изменений_от_15.01.2021.docx

    Приложение_2_Техническое_задание.docx

    Приложение_3_Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 391 201-87-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    KovalevaID@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Ирина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, установка и обслуживание систем мониторинга автотранспорта (ГЛОНАСС) для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 10:3027.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842403Подведение итогов не позднее Поставка, установка и обслуживание систем мониторинга автотранспорта (ГЛОНАСС) для нужд АО «Сибирское ПГО»Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, установка и обслуживание систем мониторинга автотранспорта (ГЛОНАСС) для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Начальная цена

    1 470 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.2

    Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842483/name/601bab61cde412.88592088

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления"

    Кол-во: 243.00000

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