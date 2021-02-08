Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 418,4 кв.м, местонахождение: Омск, ул. Гражданская, д. 2/10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 418,4 кв.м, местонахождение: Омск, ул. Гражданская, д. 2/10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2021 18:0008.02.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060265Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 418,4 кв.м, местонахождение: Омск, ул. Гражданская, д. 2/10.МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 418,4 кв.м, местонахождение: Омск, ул. Гражданская, д. 2/10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии

    Номер извещения

    ГП060265

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 418,4 кв.м, местонахождение: Омск, ул. Гражданская, д. 2/10.

    Начальная цена

    6017400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    24-12-2020 11:46 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.02.2021 18:00

    Дата и время проведения

    10.02.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    2020_12_23_ЭТП_Гражданская.7z

    ИС_247.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 983-18-81

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    в соответствии

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012780
    Поставка запасных частей для ремонта техники CAT для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники CAT для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО...
    587121
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-СЕРВИС
    Попозиционная № АП013889
    Поставка бытовой химии на объект строительства «КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта» (051-2001061.0003)» для нужд ООО «ГСП-Сервис»
    Поставка бытовой химии на объект строительства «КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта»...
    591922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012766
    Поставка запасных частей для ремонта установки ВС 22.03 для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта установки ВС 22.03 для объекта «Харасавэйское ГКМ» для...
    587069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012742
    Поставка запасных частей для ремонта техники Toyota для объекта «Харасавэйское ГКМ» и «Бованенковское НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Toyota для объекта «Харасавэйское ГКМ» и...
    586972
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014355
    Поставка оборудования, приборов и средств измерения (СИ) для организации грунтовой лаборатории по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка оборудования, приборов и средств измерения (СИ) для организации грунтовой...
    594243
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084651
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установлению охранных зон (г. Кыштым)
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установлению охранных зон (г. Кыштым)
    594228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    2 783 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Запрос котировок (конкурентный) № 32110894114
    Поставка измерительных приборов (п. 350 ПЗ)
    Поставка измерительных приборов (п. 350 ПЗ)
    570459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок (конкурентный)
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 878 359
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП237348
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 167/22-844
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод»...
    594235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить