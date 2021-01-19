Оказание услуг по разработке проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект, согласование и утверждение проекта НДС с последующей подачей на рассмотрение и согласование в Московско-Окское водохозяйственное управление Росводресурсов (далее – МОБВУ), решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод и согласованием программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009842327 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект, согласование и утверждение проекта НДС с последующей подачей на рассмотрение и согласование в Московско-Окское водохозяйственное управление Росводресурсов (далее – МОБВУ), решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод и согласованием программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ

Все закупки и тендеры «ТВС» Юридический адрес 117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67 Почтовый адрес 117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67 Контактный телефон +7 915 110-27-72 Факс Адрес электронной почты Pozdnyakova@bp-yk.ru Ф.И.О. контактного лица Царегородцев Александр Витальевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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