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    Главная / Торги / Полуфабрикаты горячекатаные круглого сечения стальные

    Полуфабрикаты горячекатаные круглого сечения стальные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843854Дата и время окончания срока приема заявок Полуфабрикаты горячекатаные круглого сечения стальныеКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009843854

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полуфабрикаты горячекатаные круглого сечения стальные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 14:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_запроса_котировок_172.doc

    Проект_договора_172.zip

    Итоговый_протокол_круги_г.к._стальные.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Контактный телефон

    +7 8332 74-03-89

    Факс

    +7 8332 58-61-22

    Адрес электронной почты

    info@vmpavitec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черний Виктор Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полуфабрикаты горячекатаные круглого сечения стальные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 23:5929.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843854Подведение итогов не позднее Полуфабрикаты горячекатаные круглого сечения стальныеКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полуфабрикаты горячекатаные круглого сечения стальные

    Начальная цена

    1 136 988,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМП АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Классификатор ОКПД2

    24.10.2

    Сталь

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72

    Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832123/name/60093bbe2cf8d6.70034471

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами"

    Кол-во: 5.10000

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