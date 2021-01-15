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    Главная / Торги / Болларды и блоки управления боллардами

    Болларды и блоки управления боллардами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 15:3015.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842220Дата и время окончания срока приема заявок Болларды и блоки управления боллардамиг. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009842220

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Болларды и блоки управления боллардами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 11:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений.zip

    Извещение_о_закупке.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-95-01

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиваева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Болларды и блоки управления боллардами

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 15:3002.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842220Подведение итогов не позднее Болларды и блоки управления боллардамиг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Болларды и блоки управления боллардами

    Начальная цена

    1 600 375,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    27.90.70.000

    Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 14.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
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