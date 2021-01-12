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Номер извещения
32009844573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.12.2020 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1187
Факс
Адрес электронной почты
30880@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривошеева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВД
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.01.202115.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009844573Дата окончания срока рассмотрения заявок Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВДМосква
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844573Подведение итогов не позднее Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВДМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВД
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
43.29.11.140
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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