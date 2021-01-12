Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВД

    Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844573Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВДМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009844573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД.pdf

    РД_2_АУГПТ.pdf

    РД_1_АУГПТ.pdf

    Локальная_смета__4_000_000_00.xlsx

    Запрос_котировок_в_эл._форме_монтаж_АПТ_Воронеж.docx

    Протокол__2021_7__Рассмотрение_заявок_и_итоги_запроса_котировок_в_эл._форме___32.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1187

    Факс

    Адрес электронной почты

    30880@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривошеева Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.01.202115.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009844573Дата окончания срока рассмотрения заявок Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВДМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844573Подведение итогов не позднее Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВДМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844573Подведение итогов не позднее Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВДМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж автоматической системы газового пожаротушения в помещениях КДП Воронежского центра ОВД

    Начальная цена

    4 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    43.29.11.140

    Работы по противопожарной защите

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828148/name/60014f988dba70.56281070

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП027455
    Выполнение работ / оказание услуг по пескоструйной обработке и нанесению антикоррозийного и огнезащитного покрытия наземного оборудования и строительных конструкций на УКПГ «Карпёнское»».
    Выполнение работ / оказание услуг по пескоструйной обработке и нанесению антикоррозийного и...
    334157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.04.2020 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить