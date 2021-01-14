Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / №161/18.12.20/ЗПЭ Поставка портативной тепловизионной системы досмотра Hikvision DS-2TD1217B-3/PA или аналог

    №161/18.12.20/ЗПЭ Поставка портативной тепловизионной системы досмотра Hikvision DS-2TD1217B-3/PA или аналог

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 08:3014.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка портативной тепловизионной системы досмотра Hikvision DS-2TD1217B-3/PAСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009842212

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    №161/18.12.20/ЗПЭ Поставка портативной тепловизионной системы досмотра Hikvision DS-2TD1217B-3/PA или аналог

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 11:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол___на_сайт.pdf

    Извещение.docx

    Документация_о_закупке__161.18.12.20.ЗПЭ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Салаватский химический завод
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-63-15

    Факс

    +7 34763 9-63-34

    Адрес электронной почты

    08soi@salavathz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Ольга Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка портативной тепловизионной системы досмотра Hikvision DS-2TD1217B-3/PA

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842212Подведение итогов не позднее Поставка портативной тепловизионной системы досмотра Hikvision DS-2TD1217B-3/PAСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка портативной тепловизионной системы досмотра Hikvision DS-2TD1217B-3/PA

    Начальная цена

    744 627,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СХЗ
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837104/name/60127ba252a184.16581359

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 3.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225138
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу СТЕНД ПРОВЕРКИ ИНДИКАТОРОВ
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу СТЕНД ПРОВЕРКИ...
    520852
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    105
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:41
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить