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    Главная / Торги / Поставка офисной бумаги

    Поставка офисной бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 11:5921.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумагиРязаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009842836

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    18/2020/ЗП/ЭФ/СМСП

    Наименование закупки

    Поставка офисной бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 12:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ___18_2020_ЗП_ЭФ_СМСП.pdf

    Извещение_о_проведении_ЗП_в_ЭФ_Бумага_для_печати.docx

    Проект_договора_Бумага.rtf

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме___18_2020_ЗП_ЭФ_.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение___18_2020_ЗП_СМСП_ЛОТ__1.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара__18_2020_ЗП_СМСп_ЛОТ__1.xlsx

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ_среди_СМСП_Бумага_для_печати.docx

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ_среди_СМСП_Бумага_для_печати_Ред._2.docx

    Изменения_в_Документации_18_2020_ЗП_СМСП_Ред._2.docx

    Извещение_о_проведении_ЗП_в_ЭФ_Бумага_для_печати_Ред._2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РЯЗАНЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РЯЗАНЬ

    Юридический адрес

    390000, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Соборная, 23

    Почтовый адрес

    390000, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Соборная, 23

    Контактный телефон

    4912290-224

    Факс

    +7 4912 29-02-90

    Адрес электронной почты

    e.v.shubchik@ryazanregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шубчик Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 12:0026.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842836Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумагиРязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги

    Начальная цена

    1 091 016,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РЯЗАНЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РЯЗАНЬ

    Адрес местонахождения

    390000, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Соборная, 23

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    46.76.1

    Торговля оптовая бумагой и картоном

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836570/name/601167688fbc95.30249681

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка офисной бумаги"

    Кол-во: 4500.00000

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