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    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин

    Поставка автомобильных шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шинКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009842214

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    32/2020

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32_2020_прил._1_к_приказу_Извещение.doc

    раздел_5_Документации_ПД.doc

    раздел_4_Документации_ТЗ.xlsx

    32_2020_прил._2_к_приказу_Документация.docx

    ПРОТОКОЛ_итоговый.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Контактный телефон

    +7 861 279-26-45

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zhilenkova@krk-rg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жиленкова Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных шин

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842214Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шинКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин

    Начальная цена

    1 178 428,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.11.000

    Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    32_2020_прил._1_к_приказу_Извещение.doc

    24.12.2020

    32_2020_прил._2_к_приказу_Документация.docx

    24.12.2020

    раздел_4_Документации_ТЗ.xlsx

    24.12.2020

    раздел_5_Документации_ПД.doc

    24.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825950/name/5ffda3f5d3a347.42833176

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 296.00000

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