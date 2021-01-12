www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009842214
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.12.2020 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Контактный телефон
+7 861 279-26-45
Факс
{}
Адрес электронной почты
zhilenkova@krk-rg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жиленкова Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин
Начальная цена
1 178 428,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
22.11.11.000
22.11
Документация лота
Кол-во: 296.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.