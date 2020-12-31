Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / УСЛУГА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ

    УСЛУГА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842082Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация специалистов по визуально-измерительному контролюТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009842082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22320

    Наименование закупки

    УСЛУГА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 11:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание_22320.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_22320.docx

    итоговый_протокол_22320.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00 доб. 1132

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аттестация специалистов по визуально-измерительному контролю

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842082Подведение итогов не позднее Аттестация специалистов по визуально-измерительному контролюТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттестация специалистов по визуально-измерительному контролю

    Начальная цена

    456 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    85.3

    Услуги по профессиональному обучению

    Классификатор ОКВЭД2

    85.3

    Обучение профессиональное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825444/name/5ffd44bf3170a8.10468510

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение профессиональное"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32211062749
    Оказание услуг по обучению и проверке знаний работников ООО «Ачим Девелопмент» по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»
    Оказание услуг по обучению и проверке знаний работников ООО «Ачим Девелопмент» по программе...
    590889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    984 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Конкурентный отбор (АКР) № 32211054236
    Услуги по первоначальному обучению членов кабинных экипажей ВС
    Услуги по первоначальному обучению членов кабинных экипажей ВС
    589540
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (АКР)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 600 000
    Лоты:
    2
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32211041410
    Оказание услуг по обучению и проверке знаний по охране труда работников ООО «Ачим Девелопмент»
    Оказание услуг по обучению и проверке знаний по охране труда работников ООО «Ачим Девелопмент»
    587355
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 404 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № 32211064954
    Предоставление услуг по обучению инженерно-технического и наземного персонала
    Предоставление услуг по обучению инженерно-технического и наземного персонала
    591240
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    59 999 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Конкурентный отбор (АКР) № 32211038634
    Услуги по подготовке членов летных экипажей на воздушное судно RRJ‑95 (SSJ‑100)
    Услуги по подготовке членов летных экипажей на воздушное судно RRJ‑95 (SSJ‑100)
    586870
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (АКР)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    393 240 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить