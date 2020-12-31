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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку расходных материалов для ковшей в 2021 г.

    Запрос предложений на поставку расходных материалов для ковшей в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для ковшей в 2021 г.АчинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку расходных материалов для ковшей в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НАВЕСНОЕ_КС_2021_1_тур_ЭТП.docx.pdf

    НАВЕСНОЕ_КС_2021_Приложение_1.xlsx

    Приложение_2.docx

    Приложение_3.docx

    ТЗ_Критерии_отбора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-41-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandra.Nesterenko@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеренко Александра Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для ковшей в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 12:00 GMT +331.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для ковшей в 2021 г.Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 12:0030.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060254Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для ковшей в 2021 г.Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060254Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для ковшей в 2021 г.Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для ковшей в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    28.22.20.000

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адаптер 1MA180WC90"

    Кол-во: 38

    "Позиция 2"

    "Адаптер 1MA180WS90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Адаптер 1MA500CC140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Адаптер 1MA500WL140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Адаптер 1MA500WR140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Адаптер 1MА500WC120"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Бокорез 125-0800-70"

    Кол-во: 23

    "Позиция 8"

    "Защита 4MY70U550X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Защита ковша межзуб.4ML120UC"

    Кол-во: 14

    "Позиция 10"

    "Защита ковша межзубьевая 4MA500M90L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Защита ковша межзубьевая 4ML120ULD"

    Кол-во: 29

    "Позиция 12"

    "Защита ковша межзубьевая 4ML120URD"

    Кол-во: 29

    "Позиция 13"

    "Защита ковша межзубьевая WS300"

    Кол-во: 59

    "Позиция 14"

    "Кольцо 2MY60/80URX"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Комплект футер.для ковша Liebherr R9200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Комплект футеров.для ковша Liebherr R974"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Коронка ковша V39SYL Volvo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Коронка МА180Е1"

    Кол-во: 312

    "Позиция 19"

    "Коронка MA500E1"

    Кол-во: 149

    "Позиция 20"

    "Коронка Z90CR"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Крышка адаптера защитная 4MA180M-AIL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Крышка адаптера защитная 4MA500M-A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Пятка HS230-190"

    Кол-во: 131

    "Позиция 24"

    "Пятка PB-15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Фиксатор 2MA180PR"

    Кол-во: 134

    "Позиция 26"

    "Фиксатор 2MA500PR"

    Кол-во: 48

    "Позиция 27"

    "Фиксатор 2MY70/80UPX (с комплектующими (Фиксатор+заглушка и пр.)"

    Кол-во: 3

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