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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты для АО «ГК «Северавтодор» в количестве 46 890.

    Поставка средств индивидуальной защиты для АО «ГК «Северавтодор» в количестве 46 890.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842440Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009842440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты для АО «ГК «Северавтодор» в количестве 46 890.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1.1_к_извещению_о_закупке__.pdf

    1._Извещение__240_.docx

    1._Протокол_итоговый__32009842440.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    3462-22-50-96

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомин Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 08:00 GMT +314.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842440Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 08:0014.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009842440Дата и время вскрытия заявок Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 08:0018.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842440Подведение итогов не позднее Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"

    Начальная цена

    5 177 706,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832095/name/600935ece377d8.16842538

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 46890.00000

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