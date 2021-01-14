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Номер извещения
32009842440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты для АО «ГК «Северавтодор» в количестве 46 890.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.12.2020 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
3462-22-50-96
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомин Е. А.
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 08:00 GMT +314.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842440Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 08:0014.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009842440Дата и время вскрытия заявок Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение средств индивидуальной защиты для АО "ГК"Севератодор"
Начальная цена
5 177 706,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
32.99.11.199
32.99
Документация лота
Кол-во: 46890.00000
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