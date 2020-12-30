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    Главная / Торги / Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в том числе в пос.Белогорск Кемеровской обл.(Кия-Шалтырский Нефелиновый рудник)

    Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в том числе в пос.Белогорск Кемеровской обл.(Кия-Шалтырский Нефелиновый рудник)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060605Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т АчинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060605

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в том числе в пос.Белогорск Кемеровской обл.(Кия-Шалтырский Нефелиновый рудник)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение_на_ЭТП_ГПБ_от_24.12.20.docx

    ТЗ_2021_разделка_от_22.10.20.doc

    ТЗ_2021_разделка_ГХ.doc

    ТЗ_2021_КШНР.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +33 9 15 13 40 06

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Elena.Emeliyanova3@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Емельянова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбината

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 19:00 GMT +330.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060605Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбинатаАчинск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 19:0030.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060605Дата и время вскрытия заявок Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбинатаАчинск

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 04:0011.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбинатаАчинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбинатаАчинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбината

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Договор подписывается в редакции Заказчика, примерное кол-во 2600 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    промплощадка комбината в г.АчинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в теч. 60 кал.дней, исполнение обязательств в рамках договора, штрафные санкции за неисполнение объемов по сдаче лома
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приглашение_на_ЭТП_ГПБ_от_24.12.20.docx

    25.12.2020

    ТЗ_2021_разделка_от_22.10.20.doc

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуга по разделке в категорию лома согласно ГОСТ на ЧМ"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе Гидрохимия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 19:00 GMT +330.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060605Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе ГидрохимияАчинск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 19:0030.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060605Дата и время вскрытия заявок Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе ГидрохимияАчинск

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 04:0011.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе ГидрохимияАчинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе ГидрохимияАчинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе Гидрохимия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Договор подписывается в редакции Заказчика, примерное кол-во 1100 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    промплощадка комбината в г.АчинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в теч. 60 кал.дней, исполнение обязательств в рамках договора, штрафные санкции за неисполнение объемов по сдаче лома
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приглашение_на_ЭТП_ГПБ_от_24.12.20.docx

    25.12.2020

    ТЗ_2021_разделка_ГХ.doc

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуга по разделке в категорию лома согласно ГОСТ на ЧМ"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 19:00 GMT +330.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060605Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т Ачинск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 19:0030.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060605Дата и время вскрытия заявок Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 04:0011.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Договор подписывается в редакции Заказчика, примерное кол-во 1200 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    промплощадка КШНРРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в теч. 60 кал.дней, исполнение обязательств в рамках договора, штрафные санкции за неисполнение объемов по сдаче лома
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_2021_КШНР.doc

    25.12.2020

    Приглашение_на_ЭТП_ГПБ_от_24.12.20.docx

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуга по разделке в категорию лома согласно ГОСТ на ЧМ"

    Кол-во: 1

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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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