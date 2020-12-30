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Номер извещения
ГП060605
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в том числе в пос.Белогорск Кемеровской обл.(Кия-Шалтырский Нефелиновый рудник)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+33 9 15 13 40 06
Факс
--
Адрес электронной почты
Elena.Emeliyanova3@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Емельянова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ачинск
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Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбината
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 19:00 GMT +330.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060605Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбинатаАчинск
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 19:0030.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060605Дата и время вскрытия заявок Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбинатаАчинск
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 04:0011.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбинатаАчинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.01.202111.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбинатаАчинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 2600т на тер-рии комбината
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Договор подписывается в редакции Заказчика, примерное кол-во 2600 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
промплощадка комбината в г.АчинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
C
Документация лота
Кол-во: 1
Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе Гидрохимия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 19:00 GMT +330.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060605Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе ГидрохимияАчинск
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 19:0030.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060605Дата и время вскрытия заявок Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе ГидрохимияАчинск
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 04:0011.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе ГидрохимияАчинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.01.202111.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе ГидрохимияАчинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1100т в цехе Гидрохимия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Договор подписывается в редакции Заказчика, примерное кол-во 1100 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
промплощадка комбината в г.АчинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
C
Кол-во: 1
Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 19:00 GMT +330.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060605Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т Ачинск
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 19:0030.12.2020 19:0030.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060605Дата и время вскрытия заявок Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т Ачинск
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 04:0011.01.2021 04:0011.01.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060605Подведение итогов не позднее Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т Ачинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разделке крупногабаритного КГО и ГТТ на территории Кия-Шалтырского нефелиновоого рудника АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в кол-ве 1200т
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Договор подписывается в редакции Заказчика, примерное кол-во 1200 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
промплощадка КШНРРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
C
Кол-во: 1
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