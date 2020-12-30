Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в том числе в пос.Белогорск Кемеровской обл.(Кия-Шалтырский Нефелиновый рудник)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060605 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги по разделке крупногабаритного загрязненного и не загрязненного оборудования на территории промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" в 2021г., в том числе в пос.Белогорск Кемеровской обл.(Кия-Шалтырский Нефелиновый рудник) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ

Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Контактный телефон +33 9 15 13 40 06 Факс -- Адрес электронной почты Elena.Emeliyanova3@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Емельянова Елена Викторовна Место рассмотрения предложений Ачинск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru