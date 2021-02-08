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Номер извещения
32009842312
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту путепроводов через железную дорогу на км 226+050 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.12.2020 11:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5923
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабаева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
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Выполнение работ по ремонту путепроводов через железную дорогу на км 226+050 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202110.03.2021 23:5910.03.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842312Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту путепроводов через железную дорогу на км 226+050 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская областьг. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту путепроводов через железную дорогу на км 226+050 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область
Начальная цена
151 906 410,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 038 128,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с в приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с в приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
42.13.10
42.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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