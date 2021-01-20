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Номер извещения
ГП060269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
24.12.2020 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 495 662-10-40
Факс
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Адрес электронной почты
Denis.Voronyanskiy@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Воронянский Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
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Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060269Подведение итогов не позднее Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»г. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с материалами закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с материалами закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
71.12
Документация лота
Кол-во:
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