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    Главная / Торги / Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»

    Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060269Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»г. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060269

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __Извещение__закупка_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Denis.Voronyanskiy@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронянский Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060269Подведение итогов не позднее Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»г. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с материалами закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с материалами закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с материалами закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 2 (Форма анкеты участника со списком предоставляемых документов)

    04.02.2021

    Приложение 1 (Соглашение о конфиденциальности)

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование системы электрообогрева и теплоизоляции блочного оборудования по проекту «Установка комплексной подготовки газа Ево-Яхинского лицензионного участка» для ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»"

    Кол-во:

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