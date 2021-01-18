Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Оплата осуществляется Сублицензиатом в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости договора осуществляется Сублицензиатом на основании выставленного Сублицензиаром счета, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления счета после подписания настоящего договора; - окончательный расчет в размере 50% от цены договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи прав на ПО. Расчеты по договору производятся путем перечисления Сублицензиатом денежных средств с отдельного счета Сублицензиата на отдельный счет Сублицензиара, открытый в выбранном Головным исполнителем уполномоченном банке ПАО Промсвязьбанк, с обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта 1520187401071020105010080, открытом в целях исполнения Государственного контракта № 1520187401071020105010080/З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 04.06.2015. Обязательство Сублицензиата по оплате прав на ПО считается исполненным после списания денежных средств с отдельного (или расчетного) счета Сублицензиата. Передача прав на использование ПО производится Сублицензиаром в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня перечисления Сублицензиатом Сублицензиару авансового платежа. Факт предоставления Сублицензиату неисключительных прав на использование ПО оформляется Актом приема-передачи прав на ПО. Права на программы для ЭВМ передаются в филиал АО «Корпорация «Комета» – «НПЦ ОЭКН» по адресу: 194021, Санкт – Петербург, ул. Шателена, д. 7