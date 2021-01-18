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    Главная / Торги / Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ

    Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841806Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ 194021, Санкт – Петербург, ул. Шателена, д. 7 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009841806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38/2020

    Наименование закупки

    Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Протокол_СПб002.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 383-79-83

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Александрова Наталия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    194021, Санкт – Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841806Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ 194021, Санкт – Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009841806Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ 194021, Санкт – Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841806Подведение итогов не позднее Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ 194021, Санкт – Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по передаче прав на использование антивирусных программ

    Начальная цена

    577 836,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    194021, Санкт – Петербург, ул. Шателена, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Оплата осуществляется Сублицензиатом в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости договора осуществляется Сублицензиатом на основании выставленного Сублицензиаром счета, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления счета после подписания настоящего договора; - окончательный расчет в размере 50% от цены договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи прав на ПО. Расчеты по договору производятся путем перечисления Сублицензиатом денежных средств с отдельного счета Сублицензиата на отдельный счет Сублицензиара, открытый в выбранном Головным исполнителем уполномоченном банке ПАО Промсвязьбанк, с обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта 1520187401071020105010080, открытом в целях исполнения Государственного контракта № 1520187401071020105010080/З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 04.06.2015. Обязательство Сублицензиата по оплате прав на ПО считается исполненным после списания денежных средств с отдельного (или расчетного) счета Сублицензиата. Передача прав на использование ПО производится Сублицензиаром в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня перечисления Сублицензиатом Сублицензиару авансового платежа. Факт предоставления Сублицензиату неисключительных прав на использование ПО оформляется Актом приема-передачи прав на ПО. Права на программы для ЭВМ передаются в филиал АО «Корпорация «Комета» – «НПЦ ОЭКН» по адресу: 194021, Санкт – Петербург, ул. Шателена, д. 7
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    58.29.29

    Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830434/name/6006be870ab6f9.90436041

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

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